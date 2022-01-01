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Xiaomi Poco M5s против Samsung Galaxy A23

Ксиаоми Поко М5s
VS
Самсунг Галакси А23
Xiaomi Poco M5s
Samsung Galaxy A23

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2022 года Xiaomi Poco M5s с экраном 6.43" и чипом Mediatek Helio G95, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A23, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M5s
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 63% выше максимальная яркость экрана (752 против 460 нит)
  • Показывает на 37% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A23
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Стабилизация изображения
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M5s
vs
Galaxy A23

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED PLS TFT
Размер 6.43 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 460 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 700 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 83%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco M5s +63%
752 нит
Galaxy A23
460 нит

Дизайн и корпус

Высота 160.46 мм 164.5 мм
Ширина 74.5 мм 76.9 мм
Толщина 8.29 мм 8.4 мм
Вес 178.8 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Белый Черный, Белый, Синий, Персиковый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco M5s +1%
83.5%
Galaxy A23
83%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М5s и Самсунг Галакси А23 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G95 Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2050 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4 Adreno 610
Частота GPU 900 МГц 1114 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M5s +34%
514
Galaxy A23
383
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M5s +11%
1817
Galaxy A23
1634
AnTuTu Benchmark 9
Poco M5s +37%
363293
Galaxy A23
265023
CPU 97587 81885
GPU 100579 48510
Memory 67761 64789
UX 99310 71783
Total score 363293 265023
3DMark Wild Life Performance
Poco M5s +239%
1488
Galaxy A23
439
Stability - 98%
Graphics test 8 FPS 2 FPS
Graphics score 1488 439
PCMark 3.0 score 7962 7180
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 One UI 4.1
Размер системы из коробки - 24 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (53% за 30 минут) Да (32% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:24 ч. 1:43 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:57 ч. 13:42 ч.
Просмотр видео 13:25 ч. 12:41 ч.
Игры 06:12 ч. 06:33 ч.
Режим ожидания 124 ч. 127 ч.
Общая автономность
Poco M5s
34:36 ч.
Galaxy A23 +5%
36:17 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M5s vs Samsung Galaxy A23
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 6000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", OmniVision OV64B
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото - 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.2
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco M5s более удачной покупкой.

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