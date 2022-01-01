Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2022 года Xiaomi Poco M5s с экраном 6.43" и чипом Mediatek Helio G95, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A23, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.