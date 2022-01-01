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Xiaomi Poco M5s против M3 Pro

Ксиаоми Поко М5s
VS
Ксиаоми Поко М3 Про 5G
Xiaomi Poco M5s
Xiaomi Poco M3 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2022 года Xiaomi Poco M5s с экраном 6.43" и чипом Mediatek Helio G95, против 6.5-дюймового Xiaomi Poco M3 Pro, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M5s
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 41% выше максимальная яркость экрана (752 против 532 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Xiaomi Poco M3 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 9% лучшая автономность (37:41 vs 34:36 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M5s
vs
Poco M3 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 700 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 83.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 93.5%
Время отклика - 33.5 мс
Контрастность - 2512:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco M5s +41%
752 нит
Poco M3 Pro
532 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.46 мм 161.8 мм
Ширина 74.5 мм 75.3 мм
Толщина 8.29 мм 8.9 мм
Вес 178.8 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Белый Черный, Синий, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco M5s
83.5%
Poco M3 Pro
83.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М5s и Ксиаоми Поко М3 Про 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G95 MediaTek Dimensity 700
Макс. частота 2050 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4 Mali-G57 MC2
Частота GPU 900 МГц 950 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс ~243 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M5s
514
Poco M3 Pro +6%
547
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M5s +6%
1817
Poco M3 Pro
1712
AnTuTu Benchmark 9
Poco M5s +8%
363293
Poco M3 Pro
336104
CPU 97587 99830
GPU 100579 80609
Memory 67761 67020
UX 99310 91385
Total score 363293 336104
3DMark Wild Life Performance
Poco M5s +35%
1488
Poco M3 Pro
1102
Stability - 99%
Graphics test 8 FPS 6 FPS
Graphics score 1488 1102
PCMark 3.0 score 7962 8255
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 13
Размер системы из коробки - 19.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (53% за 30 минут) Да (33% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:24 ч. 2:00 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:57 ч. 13:55 ч.
Просмотр видео 13:25 ч. 14:10 ч.
Игры 06:12 ч. 06:25 ч.
Режим ожидания 124 ч. 130 ч.
Общая автономность
Poco M5s
34:36 ч.
Poco M3 Pro +9%
37:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M5s vs Xiaomi Poco M3 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", OmniVision OV64B
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", OmniVision OV48B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото - 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.0
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M5s
н/д
Poco M3 Pro
93.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года Май 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.54 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.89 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco M5s более удачной покупкой.

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