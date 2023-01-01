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Xiaomi Poco M6 Pro против M4 5G

68 из 100
Xiaomi Poco M6 Pro
VS
57 из 100
Xiaomi Poco M4 5G
Xiaomi Poco M6 Pro
Xiaomi Poco M4 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 августа 2023 года Xiaomi Poco M6 Pro с экраном 6.79" и чипом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, против 6.58-дюймового Xiaomi Poco M4 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M6 Pro
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 4 Gen 2

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M6 Pro
vs
Poco M4 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.79 дюймов 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон - 20:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 83.8%
Особенности - DCI-P3 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco M6 Pro
н/д
Poco M4 5G
408 нит

Дизайн и корпус

Высота 168.6 мм 163.99 мм
Ширина 76.3 мм 76.09 мм
Толщина 8.2 мм 8.9 мм
Вес 199 граммов 200 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP52
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый Черный, Синий, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco M6 Pro +2%
85.1%
Poco M4 5G
83.8%

Производительность

Тестируем Xiaomi Poco M6 Pro и Xiaomi Poco M4 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 MediaTek Dimensity 700
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 613 Mali-G57 MC2
Частота GPU 955 МГц 950 МГц
FLOPS - ~243 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M6 Pro
н/д
Poco M4 5G
1719
AnTuTu Benchmark 9
Poco M6 Pro
н/д
Poco M4 5G
377827
CPU - 108489
GPU - 84453
Memory - 78357
UX - 109437
Total score - 377827
3DMark Wild Life Performance
Poco M6 Pro
н/д
Poco M4 5G
1182
PCMark 3.0
Poco M6 Pro
н/д
Poco M4 5G
8237
Web score - 6813
Video editing - 5042
Photo editing - 16825
Data manipulation - 6622
Writing score - 9786
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 14 MIUI 14

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка - Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Да (31% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:19 ч. 2:02 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 14:59 ч.
Просмотр видео - 13:04 ч.
Игры - 07:48 ч.
Режим ожидания - 112 ч.
Общая автономность
Poco M6 Pro
н/д
Poco M4 5G
36:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M6 Pro vs Xiaomi Poco M4 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото - 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.2
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* - Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет -

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2023 года Август 2022 года
Дата начала продаж Август 2023 года Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 18 Вт Да, 18 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco M6 Pro более удачной покупкой.

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