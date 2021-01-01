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Xiaomi Poco X2 против Oppo A54

Ксиаоми Поко X2
VS
Оппо А54
Xiaomi Poco X2
Oppo A54

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 февраля 2020 года Xiaomi Poco X2 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.51-дюймового Oppo A54, который имеет процессор Mediatek Helio P35 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X2
  • Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 47% выше плотность пикселей (395 vs 269 PPI)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 730G
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo A54
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Весит на 16 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X2
vs
Oppo A54

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.51 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 82.6%
Максимальная яркость
Poco X2
504 нит
Oppo A54
504 нит

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 163.6 мм
Ширина 76.6 мм 75.7 мм
Толщина 8.8 мм 8.4 мм
Вес 208 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Фиолетовый, Красный Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco X2 +3%
84.8%
Oppo A54
82.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X2 и Оппо А54 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G Mediatek Helio P35
Макс. частота 2200 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 618 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 575 МГц 680 МГц
FLOPS ~422 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X2 +216%
557
Oppo A54
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X2 +70%
1718
Oppo A54
1009
AnTuTu Benchmark 9
Poco X2 +215%
334766
Oppo A54
106111
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI MIUI 11 ColorOS 7.2

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 27 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 70 минут) Да (30% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч. 2:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X2 vs Oppo A54
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 90 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 4624 x 3468
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 15 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2020 года Март 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.08 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.62 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X2 более удачной покупкой.

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