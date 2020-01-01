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Xiaomi Poco X2 против Mi 9T

Ксиаоми Поко X2
Xiaomi Poco X2
VS
Ксиаоми Ми 9Т
Xiaomi Mi 9T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 февраля 2020 года Xiaomi Poco X2 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.39-дюймового Xiaomi Mi 9T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X2
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Mi 9T
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (653 против 500 нит)
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 17 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Poco X2
80
Mi 9T
72
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Poco X2
58
Mi 9T
55
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Poco X2
85
Mi 9T
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Poco X2
74
Mi 9T
73
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Poco X2
74
Mi 9T
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Poco X2
73
Mi 9T
69

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Poco X2 и Xiaomi Mi 9T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 86.1%
Особенности - - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Poco X2
500 нит
Mi 9T +31%
653 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 165.3 мм 156.7 мм
Ширина 76.6 мм 74.3 мм
Толщина 8.8 мм 8.8 мм
Вес 208 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Фиолетовый, Красный Голубой ледник, Черный карбон, Красное пламя
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Poco X2
84.8%
Mi 9T +2%
86.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X2 и Ксиаоми Ми 9Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G Qualcomm Snapdragon 730
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470) 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 618
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X2 +2%
556
Mi 9T
546
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X2 +5%
1718
Mi 9T
1643
AnTuTu Benchmark 8
Poco X2 +7%
273529
Mi 9T
255045

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 11 MIUI 12
Размер системы из коробки - 11.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 27 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:10 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 70 минут) Да (45% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X2
н/д
Mi 9T
11:53 ч.
Время просмотра видео
Poco X2
н/д
Mi 9T
17:19 ч.
Время разговора (3G)
Poco X2
н/д
Mi 9T
33:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X2 vs Xiaomi Mi 9T
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 124°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 13 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8865 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 5184 x 3880
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм 18 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 15 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Poco X2
н/д
Mi 9T
71.6 дБ
Музыка
Poco X2
н/д
Mi 9T
75.6 дБ
Звонок
Poco X2
н/д
Mi 9T
81.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Май 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.08 Вт/кг 1.34 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.62 Вт/кг 1.51 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и батарея - выбирайте Xiaomi Poco X2, а если корпус – то Xiaomi Mi 9T.

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