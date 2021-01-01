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Xiaomi Poco X2 против Poco F3

Ксиаоми Поко X2
VS
Ксиаоми Поко F3
Xiaomi Poco X2
Xiaomi Poco F3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 февраля 2020 года Xiaomi Poco X2 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.67-дюймового Xiaomi Poco F3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 5G и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X2
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Poco F3
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 160% выше максимальная яркость экрана (1282 против 493 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X2
vs
Poco F3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 85.9%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
Poco X2
493 нит
Poco F3 +160%
1282 нит

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 163.7 мм
Ширина 76.6 мм 76.4 мм
Толщина 8.8 мм 7.8 мм
Вес 208 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Фиолетовый, Красный Белый, Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco X2
84.8%
Poco F3 +1%
85.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X2 и Ксиаоми Поко F3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G Qualcomm Snapdragon 870 5G
Макс. частота 2200 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 650
Частота GPU 575 МГц 587 МГц
FLOPS ~422 Гфлопс ~1267 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X2
541
Poco F3 +68%
909
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X2
1685
Poco F3 +91%
3223
AnTuTu Benchmark 8
Poco X2
268433
Poco F3 +146%
661674

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI MIUI 11 MIUI 12

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4520 мАч
Мощность зарядки 27 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 70 минут) Да
Время полной зарядки 1:10 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X2 vs Xiaomi Poco F3
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 4608 x 3456
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 24
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Март 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 1.08 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.62 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 33 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F3 более удачной покупкой.

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