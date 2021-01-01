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Xiaomi Poco X3 GT против Oppo Realme Narzo 30 5G

Ксиаоми Поко X3 GT
VS
Оппо Реалми Нарзо 30 5G
Xiaomi Poco X3 GT
Oppo Realme Narzo 30 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 июля 2021 года Xiaomi Poco X3 GT с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 1100 5G, против 6.5-дюймового Oppo Realme Narzo 30 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 GT
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает на 79% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme Narzo 30 5G
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (612 против 542 нит)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 GT
vs
Realme Narzo 30 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 83.9%
Особенности - DCI-P3 -
Максимальная яркость
Poco X3 GT
542 нит
Realme Narzo 30 5G +13%
612 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 162.5 мм
Ширина 75.9 мм 74.8 мм
Толщина 8.9 мм 8.5 мм
Вес 193 грамма 185 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Синий, Серебряный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 GT +1%
84.9%
Realme Narzo 30 5G
83.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 GT и Оппо Реалми Нарзо 30 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1100 5G MediaTek Dimensity 700 5G
Макс. частота 2600 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G57 MC2
Частота GPU 836 МГц 955 МГц
FLOPS - ~243 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Poco X3 GT +79%
594604
Realme Narzo 30 5G
332039
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 Realme UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (75% за 30 минут) Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 0:48 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 GT
17:19 ч.
Realme Narzo 30 5G
н/д
Время просмотра видео
Poco X3 GT
15:54 ч.
Realme Narzo 30 5G
н/д
Время разговора (3G)
Poco X3 GT
36:29 ч.
Realme Narzo 30 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 GT vs Oppo Realme Narzo 30 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.1
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 120 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года Май 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (67 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Стикеры Poco		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X3 GT более удачной покупкой.

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