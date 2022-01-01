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Xiaomi Poco X3 GT против Oppo Realme Q3s

Ксиаоми Поко X3 GT
VS
Оппо Реалми Q3s
Xiaomi Poco X3 GT
Oppo Realme Q3s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 июля 2021 года Xiaomi Poco X3 GT с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 1100 5G, против 6.6-дюймового Oppo Realme Q3s, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 GT
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme Q3s
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (594 против 535 нит)
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 770 и 687 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 GT
vs
Realme Q3s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 83.7%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Максимальная яркость
Poco X3 GT
535 нит
Realme Q3s +11%
594 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 164.4 мм
Ширина 75.9 мм 75.8 мм
Толщина 8.9 мм 8.8 мм
Вес 193 грамма 199 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Синий, Аврора
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 GT +1%
84.9%
Realme Q3s
83.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 GT и Оппо Реалми Q3s в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1100 5G Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2600 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 642L
Частота GPU 836 МГц 490 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 GT
687
Realme Q3s +12%
770
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 GT
2287
Realme Q3s +22%
2793
AnTuTu Benchmark 9
Poco X3 GT +24%
662192
Realme Q3s
534536
CPU 173504 158995
GPU 233094 156019
Memory 118205 86360
UX 141787 135182
Total score 662192 534536
3DMark Wild Life Performance
Poco X3 GT +62%
3984
Realme Q3s
2457
Stability 99% 99%
Graphics test 23 FPS 14 FPS
Graphics score 3984 2457
PCMark 3.0 score 9842 12508
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 13 Realme UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (75% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:48 ч. 1:02 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:33 ч. -
Просмотр видео 12:38 ч. -
Игры 05:43 ч. -
Режим ожидания 124 ч. -
Общая автономность
Poco X3 GT
34:35 ч.
Realme Q3s
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 GT vs Oppo Realme Q3s
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.1
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (67 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Стикеры Poco		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Poco X3 GT. У него лучшие производительность, программное обеспечение, корпус и звук.

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