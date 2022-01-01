Xiaomi Poco X3 GT против Oppo Realme Q3s
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 июля 2021 года Xiaomi Poco X3 GT с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 1100 5G, против 6.6-дюймового Oppo Realme Q3s, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 GT
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme Q3s
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- На 11% выше максимальная яркость экрана (594 против 535 нит)
- На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 770 и 687 баллов
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
80
82
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
68
62
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83
84
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
66
63
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
74
72
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2412 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|399 точек на дюйм
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|83.7%
|Особенности
|- DCI-P3
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|163.3 мм
|164.4 мм
|Ширина
|75.9 мм
|75.8 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.8 мм
|Вес
|193 грамма
|199 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Синий, Аврора
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1100 5G
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Макс. частота
|2600 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MC9
|Adreno 642L
|Частота GPU
|836 МГц
|490 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
687
Realme Q3s +12%
770
Geekbench 5 (многоядерный)
2287
Realme Q3s +22%
2793
|CPU
|173504
|158995
|GPU
|233094
|156019
|Memory
|118205
|86360
|UX
|141787
|135182
|Total score
|662192
|534536
|Stability
|99%
|99%
|Graphics test
|23 FPS
|14 FPS
|Graphics score
|3984
|2457
|PCMark 3.0 score
|9842
|12508
Лучшие смартфоны в AnTuTu 9 (#116 и #173)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|MIUI 13
|Realme UI 2.0
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (75% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:48 ч.
|1:02 ч.
|Веб-серфинг
|12:33 ч.
|-
|Просмотр видео
|12:38 ч.
|-
|Игры
|05:43 ч.
|-
|Режим ожидания
|124 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|f/2.1
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|1/3.13"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2021 года
|Октябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Август 2021 года
|Ноябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (67 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Стикеры Poco
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Poco X3 GT. У него лучшие производительность, программное обеспечение, корпус и звук.
Опрос
5 (55.6%)
4 (44.4%)
Всего проголосовало: 9