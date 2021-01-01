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Xiaomi Poco X3 GT против Samsung Galaxy A22

Ксиаоми Поко X3 GT
VS
Самсунг Галакси А22
Xiaomi Poco X3 GT
Samsung Galaxy A22

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 июля 2021 года Xiaomi Poco X3 GT с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 1100 5G, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A22, который имеет процессор MediaTek Helio G80 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 GT
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 46% выше плотность пикселей (399 vs 274 PPI)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 52% выше максимальная яркость экрана (527 против 346 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 1100 5G
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A22
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 GT
vs
Galaxy A22

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 274 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 84.3%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 140.9%
ШИМ (PWM) - 127 Гц
Время отклика - 6 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco X3 GT +52%
527 нит
Galaxy A22
346 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 159.3 мм
Ширина 75.9 мм 73.6 мм
Толщина 8.9 мм 8.4 мм
Вес 193 грамма 186 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели - Пластик
Материал рамки - Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Черный, Белый, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 GT +1%
84.9%
Galaxy A22
84.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 GT и Самсунг Галакси А22 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1100 5G MediaTek Helio G80
Макс. частота 2600 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G52 MP2
Частота GPU 836 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 GT +143%
690
Galaxy A22
284
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 GT +85%
2299
Galaxy A22
1242
AnTuTu Benchmark 9
Poco X3 GT +158%
585626
Galaxy A22
227055
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 One UI Core 3.1
Размер системы из коробки - 18.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (75% за 30 минут) Да (24% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:48 ч. 2:17 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 GT
17:19 ч.
Galaxy A22
н/д
Время просмотра видео
Poco X3 GT
15:54 ч.
Galaxy A22
н/д
Время разговора (3G)
Poco X3 GT
36:29 ч.
Galaxy A22
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 GT vs Samsung Galaxy A22
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4128 x 3096
Апертура f/2.5 f/2.2
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 7
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X3 GT
н/д
Galaxy A22
80.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2021 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.52 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.59 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Стикеры Poco		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X3 GT более удачной покупкой.

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