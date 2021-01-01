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Xiaomi Poco X3 GT против Samsung Galaxy A32

Ксиаоми Поко X3 GT
VS
Самсунг Галакси А32 4G
Xiaomi Poco X3 GT
Samsung Galaxy A32

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 июля 2021 года Xiaomi Poco X3 GT с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 1100 5G, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A32, который имеет процессор Mediatek Helio G80 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 GT
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 1100 5G
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A32
  • На 51% выше максимальная яркость экрана (799 против 528 нит)
  • На 8% лучшая автономность (119 vs 110 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 GT
vs
Galaxy A32

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 84.6%
Особенности - DCI-P3 - Always-On Display
Максимальная яркость
Poco X3 GT
528 нит
Galaxy A32 +51%
799 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 158.9 мм
Ширина 75.9 мм 73.6 мм
Толщина 8.9 мм 8.4 мм
Вес 193 грамма 184 грамма
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели - Пластик
Материал рамки - Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Синий, Черный, Лавандовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 GT
84.9%
Galaxy A32
84.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 GT и Самсунг Галакси А32 4G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1100 5G Mediatek Helio G80
Макс. частота 2600 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G52 MP2
Частота GPU 836 МГц 950 МГц
FLOPS - ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 GT +96%
681
Galaxy A32
347
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 GT +78%
2270
Galaxy A32
1274
AnTuTu Benchmark 8
Poco X3 GT
н/д
Galaxy A32
184822
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 One UI 3.1
Размер системы из коробки - 18.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (75% за 30 минут) Да (25% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:48 ч. 2:19 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 GT +7%
17:19 ч.
Galaxy A32
16:12 ч.
Время просмотра видео
Poco X3 GT
15:54 ч.
Galaxy A32 +13%
17:49 ч.
Время разговора (3G)
Poco X3 GT +9%
36:29 ч.
Galaxy A32
33:26 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 GT vs Samsung Galaxy A32
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936 9216 x 6912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 30 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 5380 x 3620
Апертура f/2.5 f/2.2
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года Февраль 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.45 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.3 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Стикеры Poco		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X3 GT более удачной покупкой.

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