Главная > Сравнение смартфонов > Poco X3 GT vs Camon 17P – что лучше выбрать?

Xiaomi Poco X3 GT против Tecno Camon 17P

Ксиаоми Поко X3 GT
VS
Текно Камон 17p
Xiaomi Poco X3 GT
Tecno Camon 17P

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 июля 2021 года Xiaomi Poco X3 GT с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 1100 5G, против 6.8-дюймового Tecno Camon 17P, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 GT
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 1100 5G
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (527 против 438 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Tecno Camon 17P
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 GT
vs
Camon 17P

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.5:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 85.2%
Особенности - DCI-P3 -
Максимальная яркость
Poco X3 GT +20%
527 нит
Camon 17P
438 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 168.7 мм
Ширина 75.9 мм 76.4 мм
Толщина 8.9 мм 8.8 мм
Вес 193 грамма 215 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели - Пластик
Материал рамки - Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Зеленый, Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 GT
84.9%
Camon 17P
85.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 GT и Текно Камон 17p в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1100 5G MediaTek Helio G85
Макс. частота 2600 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G52 MP2
Частота GPU 836 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~54 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 GT +86%
685
Camon 17P
369
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 GT +71%
2270
Camon 17P
1330
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 HIOS 7.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (75% за 30 минут) Да (30% за 40 минут)
Время полной зарядки 0:48 ч. 2:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 GT
17:19 ч.
Camon 17P
н/д
Время просмотра видео
Poco X3 GT
15:54 ч.
Camon 17P
н/д
Время разговора (3G)
Poco X3 GT
36:29 ч.
Camon 17P
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 GT vs Tecno Camon 17P
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 2 МП + 2 МП + 0 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", OmniVision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 7
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года Май 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Стикеры Poco		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X3 GT более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Poco X3 GT vs Redmi Note 9S
2. Poco X3 GT vs Poco X3 NFC
3. Poco X3 GT vs Redmi Note 10 Pro
4. Poco X3 GT vs Poco X3 Pro
5. Poco X3 GT vs Poco F3 GT
6. Camon 17P vs Redmi Note 10 Pro
7. Camon 17P vs Poco X3 Pro
8. Camon 17P vs Note 10
9. Camon 17P vs Note 8

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры