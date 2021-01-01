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Xiaomi Poco X3 GT против Tecno Phantom X

Ксиаоми Поко X3 GT
VS
Текно Фантом Х
Xiaomi Poco X3 GT
Tecno Phantom X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 июля 2021 года Xiaomi Poco X3 GT с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 1100 5G, против 6.7-дюймового Tecno Phantom X, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 GT
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает на 62% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 1100 5G
  • Стерео динамики
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (540 против 454 нит)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Tecno Phantom X
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 11% лучшая автономность (122 vs 110 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 6.4% выше полезная площадь экрана
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 GT
vs
Phantom X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 385 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 91.3%
Особенности - DCI-P3 -
Максимальная яркость
Poco X3 GT +19%
540 нит
Phantom X
454 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 163.5 мм
Ширина 75.9 мм 73.8 мм
Толщина 8.9 мм 8.7 мм
Вес 193 грамма 201 грамм
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 GT
84.9%
Phantom X +8%
91.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 GT и Текно Фантом Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1100 5G MediaTek Helio G95
Макс. частота 2600 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 836 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 GT +36%
692
Phantom X
509
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 GT +40%
2318
Phantom X
1651
AnTuTu Benchmark 9
Poco X3 GT +62%
590206
Phantom X
363289
CPU 147620 94218
GPU 202690 101671
Memory 115544 69897
UX 121950 95887
Total score 590206 363289
3DMark Wild Life Performance
Poco X3 GT
3979
Phantom X
н/д
Stability 99% -
Graphics test 23 FPS -
Graphics score 3979 -
PCMark 3.0 score 9728 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 HIOS 7.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4700 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (75% за 30 минут) Да (56% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:48 ч. 1:28 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 GT +19%
17:19 ч.
Phantom X
14:40 ч.
Время просмотра видео
Poco X3 GT
15:54 ч.
Phantom X +4%
16:20 ч.
Время разговора (3G)
Poco X3 GT
36:29 ч.
Phantom X +3%
37:37 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 GT vs Tecno Phantom X
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8700 x 5800
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 8 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 8000 x 6000
Апертура f/2.5 f/2.2
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да -

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2021 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (67 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Стикеры Poco		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X3 GT более удачной покупкой.

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