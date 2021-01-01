Xiaomi Poco X3 GT против Mi 9 SE
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 июля 2021 года Xiaomi Poco X3 GT с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 1100 5G, против 5.97-дюймового Xiaomi Mi 9 SE, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 712 и вышел на 30 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 GT
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 1930 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3070 мАч
- На 0.63" большая диагональ экрана
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 1100 5G
- Стерео динамики
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 SE
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 44% выше максимальная яркость экрана (646 против 450 нит)
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Весит на 38 граммов меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 5.4 мм уже
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
78
74
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
81
51
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
85
63
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
65
69
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
77
66
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|AMOLED
|Размер
|6.6 дюймов
|5.97 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|399 точек на дюйм
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|84.1%
|Особенности
|- DCI-P3
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|-
|255 Гц
|Время отклика
|-
|4.2 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.3 мм
|147.5 мм
|Ширина
|75.9 мм
|70.5 мм
|Толщина
|8.9 мм
|7.4 мм
|Вес
|193 грамма
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|-
|Нет
|Материал задней панели
|-
|Стекло
|Материал рамки
|-
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Темно-серый, Синий, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1100 5G
|Qualcomm Snapdragon 712
|Макс. частота
|2600 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
|Кэш L3
|3 МБ
|1 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MC9
|Adreno 616
|Частота GPU
|836 МГц
|550 МГц
|FLOPS
|-
|~310 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 GT +68%
701
417
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 GT +94%
2885
1489
AnTuTu Benchmark 7
180434
AnTuTu Benchmark 8
229430
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 9.0 (С обновлением до Android 11.0)
|Оболочка UI
|MIUI 12.5
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|-
|19 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3070 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 42 минут)
|Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:42 ч.
|1:27 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:19 ч.
Время просмотра видео
14:37 ч.
Время разговора (3G)
25:00 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|123°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (48 МП + 8 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|5120 x 3840
|Апертура
|f/2.5
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|18 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|1/2.78"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|15
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2021 года
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Август 2021 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|1.39 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Стикеры Poco
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X3 GT более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1