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Xiaomi Poco X3 GT против Poco X2

Ксиаоми Поко X3 GT
VS
Ксиаоми Поко X2
Xiaomi Poco X3 GT
Xiaomi Poco X2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 июля 2021 года Xiaomi Poco X3 GT с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 1100 5G, против 6.67-дюймового Xiaomi Poco X2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 GT
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 1100 5G
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 701 и 551 баллов
Причины выбрать Xiaomi Poco X2
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (504 против 450 нит)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 GT
vs
Poco X2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 84.8%
Особенности - DCI-P3 -
Максимальная яркость
Poco X3 GT
450 нит
Poco X2 +12%
504 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 165.3 мм
Ширина 75.9 мм 76.6 мм
Толщина 8.9 мм 8.8 мм
Вес 193 грамма 208 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки - Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Синий, Фиолетовый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 GT
84.9%
Poco X2
84.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 GT и Ксиаоми Поко X2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1100 5G Qualcomm Snapdragon 730G
Макс. частота 2600 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 3 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 618
Частота GPU 836 МГц 575 МГц
FLOPS - ~422 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 GT +27%
701
Poco X2
551
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 GT +68%
2885
Poco X2
1717
AnTuTu Benchmark 7
Poco X3 GT
н/д
Poco X2
228752
AnTuTu Benchmark 8
Poco X3 GT
н/д
Poco X2
281948
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI MIUI 12.5 MIUI 11

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 42 минут) Да (100% за 70 минут)
Время полной зарядки 0:42 ч. 1:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 GT vs Xiaomi Poco X2
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 5963 x 3354
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 15
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Август 2021 года Февраль 2020 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.08 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.62 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Стикеры Poco		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, автономность, коммуникации и звук - выбирайте Xiaomi Poco X3 GT, а если камера – то Xiaomi Poco X2.

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