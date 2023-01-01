Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2020 года Xiaomi Poco X3 NFC с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 15 Pro, который имеет процессор Apple A17 Pro и вышел на 37 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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