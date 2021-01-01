Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2020 года Xiaomi Poco X3 NFC с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2020), который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.