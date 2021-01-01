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Xiaomi Poco X3 NFC против Apple iPhone SE (2020)

Ксиаоми Поко X3 NFC
Xiaomi Poco X3 NFC
VS
Эпл Айфон SE (2020)
Apple iPhone SE (2020)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2020 года Xiaomi Poco X3 NFC с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2020), который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 NFC
  • Комплектуется на 3339 мАч более емким аккумулятором – 5160 против 1821 мАч
  • На 112% лучшая автономность (125 vs 59 часов)
  • На 1.97" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Тонкие рамки – на 19.2% выше полезная площадь экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
  • Показывает на 63% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Лучше лежит в руке - корпус на 9.5 мм уже
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 NFC
vs
iPhone SE (2020)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 20:9 16:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 65.4%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% 99.9%
ШИМ (PWM) 2358 Гц Не обнаружено
Время отклика 35.4 мс 29 мс
Контрастность - 2457:1
Максимальная яркость
Poco X3 NFC
622 нит
iPhone SE (2020) +6%
661 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 138.4 мм
Ширина 76.8 мм 67.3 мм
Толщина 9.4 мм 7.3 мм
Вес 215 граммов 148 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP67
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Серый Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 NFC +29%
84.6%
iPhone SE (2020)
65.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 NFC и Эпл Айфон SE (2020) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G Apple A13 Bionic
Макс. частота 2300 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 810 МГц -
FLOPS ~486 Гфлопс ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 NFC
561
iPhone SE (2020) +136%
1323
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 NFC
1742
iPhone SE (2020) +98%
3452
AnTuTu Benchmark 8
Poco X3 NFC
282964
iPhone SE (2020) +63%
462027

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 iOS 13 (С обновлением до iOS 14.2)
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки 20.5 ГБ 8.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 1821 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (55% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 2:32 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 NFC +27%
17:06 ч.
iPhone SE (2020)
13:39 ч.
Время просмотра видео
Poco X3 NFC +65%
14:09 ч.
iPhone SE (2020)
8:56 ч.
Время разговора (3G)
Poco X3 NFC +213%
31:50 ч.
iPhone SE (2020)
10:07 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 NFC vs Apple iPhone SE (2020)
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (64 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X3 NFC +4%
89.2 дБ
iPhone SE (2020)
85.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.558 Вт/кг 0.98 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.986 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Антибактериальный чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Xiaomi Poco X3 NFC, а если производительность и программное обеспечение – то Apple iPhone SE (2020).

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