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Xiaomi Poco X3 NFC против Apple iPhone XS Max

Ксиаоми Поко X3 NFC
VS
Эпл Айфон ХС Макс
Xiaomi Poco X3 NFC
Apple iPhone XS Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2020 года Xiaomi Poco X3 NFC с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.5-дюймового Apple iPhone XS Max, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 NFC
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1986 мАч более емким аккумулятором – 5160 против 3174 мАч
  • На 58% лучшая автономность (125 vs 79 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone XS Max
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Показывает на 42% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • На 15% выше плотность пикселей (456 vs 395 PPI)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 769 и 576 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 NFC
vs
iPhone XS Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.67 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1242 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.4:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 456 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 85.41%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% 98.8%
ШИМ (PWM) 2358 Гц 240 Гц
Время отклика 35.4 мс 11.2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco X3 NFC
632 нит
iPhone XS Max +5%
662 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 157.5 мм
Ширина 76.8 мм 77.4 мм
Толщина 9.4 мм 7.7 мм
Вес 215 граммов 208 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Серый Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 NFC
84.6%
iPhone XS Max +1%
85.41%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 NFC и Эпл Айфон ХС Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G Apple A12 Bionic
Макс. частота 2300 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 810 МГц 1100 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~560 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 NFC
576
iPhone XS Max +34%
769
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 NFC
1796
iPhone XS Max +15%
2066
AnTuTu Benchmark 7
Poco X3 NFC
н/д
iPhone XS Max
315811
AnTuTu Benchmark 8
Poco X3 NFC
283991
iPhone XS Max +42%
404346
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) iOS 12 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки 20.5 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 3174 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 03:29 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 NFC +54%
17:06 ч.
iPhone XS Max
11:06 ч.
Время просмотра видео
Poco X3 NFC +5%
14:09 ч.
iPhone XS Max
13:43 ч.
Время разговора (3G)
Poco X3 NFC +96%
31:50 ч.
iPhone XS Max
16:08 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 NFC vs Apple iPhone XS Max
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (64 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.5", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Poco X3 NFC от DxOMark Примеры фото Apple iPhone XS Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 3088 x 2316
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X3 NFC +16%
89.2 дБ
iPhone XS Max
77.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.558 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.986 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Антибактериальный чехол		 - Адаптер питания
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, камера, коммуникации и звук - выбирайте Xiaomi Poco X3 NFC, а если производительность и программное обеспечение – то Apple iPhone XS Max.

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