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Xiaomi Poco X3 NFC против Huawei Honor 50

Ксиаоми Поко X3 NFC
VS
Хуавей Хонор 50
Xiaomi Poco X3 NFC
Huawei Honor 50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2020 года Xiaomi Poco X3 NFC с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.57-дюймового Huawei Honor 50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 NFC
  • Комплектуется на 860 мАч более емким аккумулятором – 5160 против 4300 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 50
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5.1% выше полезная площадь экрана
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 778G 5G
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 788 и 575 баллов
  • Весит на 40 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 NFC
vs
Honor 50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.67 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 89.7%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% -
ШИМ (PWM) 2358 Гц -
Время отклика 35.4 мс -
Максимальная яркость
Poco X3 NFC
644 нит
Honor 50
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 160 мм
Ширина 76.8 мм 73.8 мм
Толщина 9.4 мм 7.7 мм
Вес 215 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость IP53 -
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Серый Белый, Черный, Красный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 NFC
84.6%
Honor 50 +6%
89.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 NFC и Хуавей Хонор 50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G Qualcomm Snapdragon 778G 5G
Макс. частота 2300 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 642L
Частота GPU 810 МГц -
FLOPS ~435 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 -
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 NFC
575
Honor 50 +37%
788
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 NFC
1790
Honor 50 +61%
2882
AnTuTu Benchmark 8
Poco X3 NFC
284227
Honor 50
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 Magic UI 4.2
Размер системы из коробки 20.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (70% за 20 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 0:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 NFC
17:06 ч.
Honor 50
н/д
Время просмотра видео
Poco X3 NFC
14:09 ч.
Honor 50
н/д
Время разговора (3G)
Poco X3 NFC
31:50 ч.
Honor 50
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 NFC vs Huawei Honor 50
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 108 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 12032 x 9204
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Poco X3 NFC от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5963 x 3354 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.14"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Poco X3 NFC
107
Honor 50
н/д
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Poco X3 NFC
103
Honor 50
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 24
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео -
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X3 NFC
89.2 дБ
Honor 50
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.558 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.986 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Антибактериальный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение, коммуникации и корпус - выбирайте Huawei Honor 50, а если автономность и звук – то Xiaomi Poco X3 NFC.

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