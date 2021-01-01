Xiaomi Poco X3 NFC против Nokia 3.1
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2020 года Xiaomi Poco X3 NFC с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 5.2-дюймового Nokia 3.1, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 28 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 NFC
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- На 123% лучшая автономность (125 vs 56 часов)
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 2170 мАч более емким аккумулятором – 5160 против 2990 мАч
- На 1.47" большая диагональ экрана
- Тонкие рамки – на 14.87% выше полезная площадь экрана
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- На 46% выше максимальная яркость экрана (620 против 426 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Быстрая зарядка мощностью 33 Ватт
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Nokia 3.1
- Лучше лежит в руке - корпус на 8.2 мм уже
- Весит на 76.7 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
81
53
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
79
32
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
89
47
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
70
41
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
50
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
45
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|5.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|18:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|310 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|84.6%
|69.73%
|Цветовой охват sRGB
|99.7%
|97.8%
|ШИМ (PWM)
|2358 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|35.4 мс
|32.2 мс
|Контрастность
|-
|2108:1
Дизайн и корпус
|Высота
|165.3 мм
|146.2 мм
|Ширина
|76.8 мм
|68.6 мм
|Толщина
|9.4 мм
|8.7 мм
|Вес
|215 граммов
|138.3 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Серый
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 732G
|MediaTek MT6750
|Макс. частота
|2300 МГц
|1500 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|- 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Размер транзистора
|8 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Mali-T860 MP2
|Частота GPU
|810 МГц
|700 МГц
|FLOPS
|~486 Гфлопс
|~24 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|640 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|16, 32 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 128 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
562
Geekbench 5 (многоядерный)
1763
AnTuTu Benchmark 8
282824
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10.0)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Android One
|Размер системы из коробки
|20.5 ГБ
|7.8 ГБ
Батарея
|Объем
|5160 мАч
|2990 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (55% за 30 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|2:30 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 NFC +87%
17:06 ч.
9:11 ч.
Время просмотра видео
Poco X3 NFC +40%
14:09 ч.
10:03 ч.
Время разговора (3G)
Poco X3 NFC +229%
31:50 ч.
9:58 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|-
|Количество объективов
|4 (64 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|-
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|5963 x 3354
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|15
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.558 Вт/кг
|0.64 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.986 Вт/кг
|1.63 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Антибактериальный чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X3 NFC более удачной покупкой.
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