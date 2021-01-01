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Xiaomi Poco X3 NFC против Nokia 8.3

Ксиаоми Поко X3 NFC
VS
Нокиа 8.3
Xiaomi Poco X3 NFC
Nokia 8.3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2020 года Xiaomi Poco X3 NFC с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.81-дюймового Nokia 8.3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 NFC
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Комплектуется на 660 мАч более емким аккумулятором – 5160 против 4500 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Nokia 8.3
  • Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 615 и 562 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 NFC
vs
Nokia 8.3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.81 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 386 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 82.9%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% 99.9%
ШИМ (PWM) 2358 Гц -
Время отклика 35.4 мс 28 мс
Контрастность - 1216:1
Максимальная яркость
Poco X3 NFC
631 нит
Nokia 8.3 +4%
659 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 171.9 мм
Ширина 76.8 мм 78.6 мм
Толщина 9.4 мм 9 мм
Вес 215 граммов 220 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Серый Темно-синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 NFC +2%
84.6%
Nokia 8.3
82.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 NFC и Нокиа 8.3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2300 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 620
Частота GPU 810 МГц 750 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 NFC
562
Nokia 8.3 +9%
615
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 NFC
1764
Nokia 8.3 +9%
1931
AnTuTu Benchmark 8
Poco X3 NFC
276931
Nokia 8.3 +14%
314714
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки 20.5 ГБ 25 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 NFC
17:06 ч.
Nokia 8.3
н/д
Время просмотра видео
Poco X3 NFC
14:09 ч.
Nokia 8.3
н/д
Время разговора (3G)
Poco X3 NFC
31:50 ч.
Nokia 8.3
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 NFC vs Nokia 8.3
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 118°
Количество объективов 4 (64 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Poco X3 NFC от DxOMark Примеры фото Nokia 8.3 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5963 x 3354 6000 x 4000
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Poco X3 NFC +23%
107
Nokia 8.3
87
Качество видео
Poco X3 NFC +14%
98
Nokia 8.3
86
Итоговая оценка камеры
Poco X3 NFC +20%
103
Nokia 8.3
86

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 15 24
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X3 NFC +7%
89.2 дБ
Nokia 8.3
83.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Март 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.558 Вт/кг 0.989 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.986 Вт/кг 1.444 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Антибактериальный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, камера, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Poco X3 NFC, а если производительность – то Nokia 8.3.

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