Xiaomi Poco X3 NFC против OnePlus Nord
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2020 года Xiaomi Poco X3 NFC с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.44-дюймового OnePlus Nord, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 NFC
- Комплектуется на 1045 мАч более емким аккумулятором – 5160 против 4115 мАч
- На 25% лучшая автономность (125 vs 100 часов)
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Стерео динамики
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus Nord
- Стабилизация изображения
- Защита корпуса по стандарту IP67
- Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 19% выше максимальная яркость экрана (757 против 637 нит)
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Весит на 31 грамм меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
84
84
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
57
62
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
89
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
76
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
78
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Poco X3 NFC и OnePlus Nord
Экран
|Тип
|IPS LCD
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.44 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|408 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.6%
|86.7%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|165.3 мм
|158.3 мм
|Ширина
|76.8 мм
|73.3 мм
|Толщина
|9.4 мм
|8.2 мм
|Вес
|215 граммов
|184 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серый
|Синий, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 732G
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Архитектура
|2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 470 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470 Silver)
|1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475 Gold) и 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2400 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Adreno 620
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
574
OnePlus Nord +7%
615
Geekbench 5 (многоядерный)
1777
OnePlus Nord +12%
1992
AnTuTu Benchmark 8
291185
OnePlus Nord +10%
319696
Рейтинг производительности AnTuTu 8 (#136 и #122)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
|OxygenOS 10.5.4
|Размер системы из коробки
|20.5 ГБ
|22 ГБ
Батарея
|Объем
|5160 мАч
|4115 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|0:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (55% за 30 минут)
|Да (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 NFC +29%
17:06 ч.
13:22 ч.
Время просмотра видео
14:09 ч.
OnePlus Nord +29%
18:15 ч.
Время разговора (3G)
Poco X3 NFC +26%
31:50 ч.
25:05 ч.
Рейтинг смартфонов по времени автономной работы (#45 и #68)
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|119°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 13 MP + 2 MP + 2 MP)
|4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|5963 x 3354
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|f/2.5
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|15
|18
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.558 Вт/кг
|0.9 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.986 Вт/кг
|1.27 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Антибактериальный чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее батарея и звук - выбирайте Xiaomi Poco X3 NFC, а если производительность – то OnePlus Nord.
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