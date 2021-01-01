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Xiaomi Poco X3 NFC против OnePlus Nord 2 5G

Ксиаоми Поко X3 NFC
VS
Ванплас Норд 2 5G
Xiaomi Poco X3 NFC
OnePlus Nord 2 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2020 года Xiaomi Poco X3 NFC с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.43-дюймового OnePlus Nord 2 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 5G и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 NFC
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 23% лучшая автономность (125 vs 102 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 660 мАч более емким аккумулятором – 5160 против 4500 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus Nord 2 5G
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 1200 5G
  • На 43% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 812 и 566 баллов
  • Весит на 26 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 NFC
vs
Nord 2 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 85.8%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% -
ШИМ (PWM) 2358 Гц -
Время отклика 35.4 мс -
Максимальная яркость
Poco X3 NFC +1%
630 нит
Nord 2 5G
624 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 158.9 мм
Ширина 76.8 мм 73.2 мм
Толщина 9.4 мм 8.3 мм
Вес 215 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Серый Синий, Серый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 NFC
84.6%
Nord 2 5G +1%
85.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 NFC и Ванплас Норд 2 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G MediaTek Dimensity 1200 5G
Макс. частота 2300 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G77 MC9
Частота GPU 810 МГц 850 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 NFC
566
Nord 2 5G +43%
812
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 NFC
1744
Nord 2 5G +60%
2792
AnTuTu Benchmark 8
Poco X3 NFC
277978
Nord 2 5G
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI MIUI 12 OxygenOS 11.3
Размер системы из коробки 20.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (98% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 0:31 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 NFC +5%
17:06 ч.
Nord 2 5G
16:24 ч.
Время просмотра видео
Poco X3 NFC
14:09 ч.
Nord 2 5G +14%
16:02 ч.
Время разговора (3G)
Poco X3 NFC +28%
31:50 ч.
Nord 2 5G
24:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 NFC vs OnePlus Nord 2 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Poco X3 NFC от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5963 x 3354 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.5
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X3 NFC
89.2 дБ
Nord 2 5G
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.558 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.986 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Антибактериальный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Наклеенная на экран пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и коммуникации - выбирайте OnePlus Nord 2 5G, а если автономность, камера, корпус и звук – то Xiaomi Poco X3 NFC.

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