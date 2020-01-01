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Xiaomi Poco X3 NFC против Oppo Realme C11

Ксиаоми Поко X3 NFC
Xiaomi Poco X3 NFC
VS
Оппо Реалми C11
Oppo Realme C11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2020 года Xiaomi Poco X3 NFC с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.5-дюймового Oppo Realme C11, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 NFC
  • Защита корпуса по стандарту IP53
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 2 ГБ
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 46% выше плотность пикселей (395 vs 270 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 33 Ватт
  • На 32% выше максимальная яркость экрана (637 против 481 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
Причины выбрать Oppo Realme C11
  • Весит на 19 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Poco X3 NFC и Oppo Realme C11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1600 x 720 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 81.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Poco X3 NFC +32%
637 нит
Realme C11
481 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 165.3 мм 164.4 мм
Ширина 76.8 мм 75.9 мм
Толщина 9.4 мм 9.1 мм
Вес 215 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Серый Мятный зеленый, Перечный серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 NFC +4%
84.6%
Realme C11
81.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 NFC и Оппо Реалми C11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G MediaTek Helio G35
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 470 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470 Silver) 8 ядер по 2.3 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 618 PowerVR GE8320
Частота GPU - 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 NFC +219%
574
Realme C11
180
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 NFC +76%
1777
Realme C11
1010
AnTuTu Benchmark 8
Poco X3 NFC +162%
291185
Realme C11
110959

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 Realme UI 1.0
Размер системы из коробки 20.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:15 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 NFC
17:06 ч.
Realme C11
н/д
Время просмотра видео
Poco X3 NFC
14:09 ч.
Realme C11
н/д
Время разговора (3G)
Poco X3 NFC
31:50 ч.
Realme C11
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 NFC vs Oppo Realme C11
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 90 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (64 МП + 13 MP + 2 MP + 2 MP) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 15 7

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2020 года Июнь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.558 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.986 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Антибактериальный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X3 NFC более удачной покупкой.

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