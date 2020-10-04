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Xiaomi Poco X3 NFC против Samsung Galaxy A71

Ксиаоми Поко X3 NFC
Xiaomi Poco X3 NFC
VS
Самсунг Галакси А71
Samsung Galaxy A71

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2020 года Xiaomi Poco X3 NFC с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A71, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 NFC
  • Защита корпуса по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 23% лучшая автономность (125 vs 102 часов)
  • Комплектуется на 660 мАч более емким аккумулятором – 5160 против 4500 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (637 против 520 нит)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A71
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 36 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Poco X3 NFC и Samsung Galaxy A71

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 87.2%
Особенности - - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Poco X3 NFC +23%
637 нит
Galaxy A71
520 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 165.3 мм 163.6 мм
Ширина 76.8 мм 76 мм
Толщина 9.4 мм 7.7 мм
Вес 215 граммов 179 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Серый Черный, Синий, Серебристый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 NFC
84.6%
Galaxy A71 +3%
87.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 NFC и Самсунг Галакси А71 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G Qualcomm Snapdragon 730
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 470 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470 Silver) 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 618
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 NFC +5%
574
Galaxy A71
545
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 NFC +3%
1777
Galaxy A71
1724
AnTuTu Benchmark 8
Poco X3 NFC +14%
291185
Galaxy A71
255456

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.5
Размер системы из коробки 20.5 ГБ 23.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:15 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 NFC +29%
17:06 ч.
Galaxy A71
13:18 ч.
Время просмотра видео
Poco X3 NFC
14:09 ч.
Galaxy A71 +24%
17:48 ч.
Время разговора (3G)
Poco X3 NFC +5%
31:50 ч.
Galaxy A71
30:02 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 NFC vs Samsung Galaxy A71
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 13 MP + 2 MP + 2 MP) 4 (64 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A71 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5963 x 3354 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 15 12

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.558 Вт/кг 0.51 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.986 Вт/кг 1.56 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Антибактериальный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Poco X3 NFC. У него лучшие дисплей, производительность, батарея, корпус и звук.

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26 (70.3%)
11 (29.7%)
Всего проголосовало: 37

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

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Александр 04 октября 2020 18:07
poco немножко лучше, но samsung престижней
+2 Ответить
Евген 14 октября 2020 19:29
После амоледа (Самсунг Ноут 9) взял Сяоми Ноут 9 Про и кое-как остановил кровь из глаз (про черный цвет)!!!... так что ну его...
+5 Ответить
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