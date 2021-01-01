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Xiaomi Poco X3 NFC против Samsung Galaxy A72

Ксиаоми Поко X3 NFC
VS
Самсунг Галакси А72
Xiaomi Poco X3 NFC
Samsung Galaxy A72

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2020 года Xiaomi Poco X3 NFC с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A72, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 NFC
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 7% лучшая автономность (125 vs 117 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A72
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 32% выше максимальная яркость экрана (818 против 622 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 NFC
vs
Galaxy A72

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 84.9%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% -
ШИМ (PWM) 2358 Гц -
Время отклика 35.4 мс -
Максимальная яркость
Poco X3 NFC
622 нит
Galaxy A72 +32%
818 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 165 мм
Ширина 76.8 мм 77.4 мм
Толщина 9.4 мм 8.4 мм
Вес 215 граммов 203 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP67
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Серый Черный, Синий, Лаванда
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 NFC
84.6%
Galaxy A72
84.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 NFC и Самсунг Галакси А72 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G Qualcomm Snapdragon 720G
Макс. частота 2300 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 1 МБ 1 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 618
Частота GPU 810 МГц 750 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 NFC +7%
565
Galaxy A72
529
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 NFC +10%
1763
Galaxy A72
1598
AnTuTu Benchmark 8
Poco X3 NFC +4%
285033
Galaxy A72
274437

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 One UI 3.1
Размер системы из коробки 20.5 ГБ 25.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 NFC +13%
17:06 ч.
Galaxy A72
15:06 ч.
Время просмотра видео
Poco X3 NFC
14:09 ч.
Galaxy A72 +16%
16:30 ч.
Время разговора (3G)
Poco X3 NFC
31:50 ч.
Galaxy A72 +27%
40:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 NFC vs Samsung Galaxy A72
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920 9000 x 7000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5963 x 3354 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 15 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X3 NFC
89.2 дБ
Galaxy A72
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Март 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.558 Вт/кг 0.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.986 Вт/кг 1.17 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Антибактериальный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy A72.

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