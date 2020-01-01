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Xiaomi Poco X3 NFC против Samsung Galaxy S10

Ксиаоми Поко X3 NFC
Xiaomi Poco X3 NFC
VS
Самсунг Галакси S10
Samsung Galaxy S10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2020 года Xiaomi Poco X3 NFC с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S10, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9820 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 NFC
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1760 мАч более емким аккумулятором – 5160 против 3400 мАч
  • На 58% лучшая автономность (125 vs 79 часов)
  • На 0.57" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S10
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 39% выше плотность пикселей (551 vs 395 PPI)
  • Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 9 Вт
  • На 32% выше максимальная яркость экрана (818 против 622 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 NFC
vs
Galaxy S10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 551 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 88.08%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% 98.1%
ШИМ (PWM) 2358 Гц 240 Гц
Время отклика 35.4 мс 4.8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco X3 NFC
622 нит
Galaxy S10 +32%
818 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 149.9 мм
Ширина 76.8 мм 70.4 мм
Толщина 9.4 мм 7.8 мм
Вес 215 граммов 157 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Серый Синий, Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 NFC
84.6%
Galaxy S10 +4%
88.08%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 NFC и Самсунг Галакси S10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G Samsung Exynos 9 Octa 9820
Макс. частота 2300 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose
Кэш L3 1 МБ 2 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 618 Mali G76 MP12
GPU-ядер - 12
Частота GPU 810 МГц 720 МГц
FLOPS ~486 Гфлопс ~943 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 NFC
562
Galaxy S10 +25%
700
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 NFC
1770
Galaxy S10 +16%
2048
AnTuTu Benchmark 8
Poco X3 NFC
283462
Galaxy S10 +38%
390896

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.5
Размер системы из коробки 20.5 ГБ 9.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (9 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 NFC +69%
17:06 ч.
Galaxy S10
10:10 ч.
Время просмотра видео
Poco X3 NFC +12%
14:09 ч.
Galaxy S10
12:56 ч.
Время разговора (3G)
Poco X3 NFC +49%
31:50 ч.
Galaxy S10
21:19 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 NFC vs Samsung Galaxy S10
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 4320 x 2432
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.6 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 15 20

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X3 NFC +1%
88.8 дБ
Galaxy S10
88 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.558 Вт/кг 0.48 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.986 Вт/кг 1.59 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Антибактериальный чехол		 - Адаптер питания Adaptive Fast Charge
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG со сменным амбюшурами
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Samsung Galaxy S10, а если автономность – то Xiaomi Poco X3 NFC.

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