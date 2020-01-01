Xiaomi Poco X3 NFC против Samsung Galaxy S10 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2020 года Xiaomi Poco X3 NFC с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy S10 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 NFC
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 660 мАч более емким аккумулятором – 5160 против 4500 мАч
- На 14% лучшая автономность (125 vs 110 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стерео динамики
- Смартфон на 8 месяцев новее
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S10 Lite
- Показывает на 61% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стабилизация изображения
- На 14% выше максимальная яркость экрана (705 против 619 нит)
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- На 26% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 717 и 568 баллов
- Весит на 29 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
82
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
56
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
89
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
75
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.6%
|87.8%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.7%
|98.3%
|ШИМ (PWM)
|2358 Гц
|250 Гц
|Время отклика
|35.4 мс
|32 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|165.3 мм
|162.5 мм
|Ширина
|76.8 мм
|75.6 мм
|Толщина
|9.4 мм
|8.1 мм
|Вес
|215 граммов
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серый
|Черный, Белый, Перламутровый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 732G
|Qualcomm Snapdragon 855
|Макс. частота
|2300 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
|Кэш L3
|1 МБ
|2 МБ
|Размер транзистора
|8 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Adreno 640
|Частота GPU
|810 МГц
|585 МГц
|FLOPS
|~486 Гфлопс
|~899 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 1000 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
568
Galaxy S10 Lite +26%
717
Geekbench 5 (многоядерный)
1770
Galaxy S10 Lite +35%
2396
AnTuTu Benchmark 8
284162
Galaxy S10 Lite +61%
457439
Рейтинг телефонов в AnTuTu (#145 и #58)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10.0
|Оболочка UI
|MIUI 12
|One UI 2,5
|Размер системы из коробки
|20.5 ГБ
|22.5 ГБ
Батарея
|Объем
|5160 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (55% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|1:40 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 NFC +28%
17:06 ч.
13:35 ч.
Время просмотра видео
14:09 ч.
Galaxy S10 Lite +35%
19:07 ч.
Время разговора (3G)
31:50 ч.
Galaxy S10 Lite +9%
34:29 ч.
Рейтинг автономности телефонов (#49 и #36)
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|123°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (48 МП + 12 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|5963 x 3354
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|25 мм
|Размер пикселя
|1.6 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|15
|20
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Январь 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Январь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.558 Вт/кг
|0.484 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.986 Вт/кг
|1.02 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Антибактериальный чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Samsung Galaxy S10 Lite, а если дисплей, корпус и звук – то Xiaomi Poco X3 NFC.
Опрос
6 (54.5%)
5 (45.5%)
Всего проголосовало: 11