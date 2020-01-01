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Xiaomi Poco X3 NFC против Samsung Galaxy S10 Lite

Ксиаоми Поко X3 NFC
Xiaomi Poco X3 NFC
VS
Самсунг Галакси С10 Лайт
Samsung Galaxy S10 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2020 года Xiaomi Poco X3 NFC с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy S10 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 NFC
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 660 мАч более емким аккумулятором – 5160 против 4500 мАч
  • На 14% лучшая автономность (125 vs 110 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стерео динамики
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S10 Lite
  • Показывает на 61% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стабилизация изображения
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (705 против 619 нит)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 717 и 568 баллов
  • Весит на 29 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 NFC
vs
Galaxy S10 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 87.8%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% 98.3%
ШИМ (PWM) 2358 Гц 250 Гц
Время отклика 35.4 мс 32 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco X3 NFC
619 нит
Galaxy S10 Lite +14%
705 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 162.5 мм
Ширина 76.8 мм 75.6 мм
Толщина 9.4 мм 8.1 мм
Вес 215 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Серый Черный, Белый, Перламутровый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 NFC
84.6%
Galaxy S10 Lite +4%
87.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 NFC и Самсунг Галакси С10 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G Qualcomm Snapdragon 855
Макс. частота 2300 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 1 МБ 2 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 640
Частота GPU 810 МГц 585 МГц
FLOPS ~486 Гфлопс ~899 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1000 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 NFC
1770
Galaxy S10 Lite +35%
2396
AnTuTu Benchmark 8
Poco X3 NFC
284162
Galaxy S10 Lite +61%
457439

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2,5
Размер системы из коробки 20.5 ГБ 22.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 NFC +28%
17:06 ч.
Galaxy S10 Lite
13:35 ч.
Время просмотра видео
Poco X3 NFC
14:09 ч.
Galaxy S10 Lite +35%
19:07 ч.
Время разговора (3G)
Poco X3 NFC
31:50 ч.
Galaxy S10 Lite +9%
34:29 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 NFC vs Samsung Galaxy S10 Lite
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5963 x 3354 6464 x 4864
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 1.6 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 15 20

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X3 NFC
88.8 дБ
Galaxy S10 Lite +897%
885 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Январь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.558 Вт/кг 0.484 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.986 Вт/кг 1.02 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Антибактериальный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Samsung Galaxy S10 Lite, а если дисплей, корпус и звук – то Xiaomi Poco X3 NFC.

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