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Xiaomi Poco X3 NFC против Samsung Galaxy S20

Ксиаоми Поко X3 NFC
Xiaomi Poco X3 NFC
VS
Самсунг Галакси С20
Samsung Galaxy S20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2020 года Xiaomi Poco X3 NFC с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy S20, который имеет процессор Exynos 9 Octa 990 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 NFC
  • На 60% лучшая автономность (125 vs 78 часов)
  • Комплектуется на 1160 мАч более емким аккумулятором – 5160 против 4000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 0.47" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S20
  • Показывает на 81% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 43% выше плотность пикселей (563 vs 395 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (829 против 637 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Dynamic AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 NFC
vs
Galaxy S20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Dynamic AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 563 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 89.5%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% 99.8%
ШИМ (PWM) 2358 Гц 242 Гц
Время отклика 35.4 мс 8.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco X3 NFC
637 нит
Galaxy S20 +30%
829 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 151.7 мм
Ширина 76.8 мм 69.1 мм
Толщина 9.4 мм 7.9 мм
Вес 215 граммов 163 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Серый Красный, Голубой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 NFC
84.6%
Galaxy S20 +6%
89.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 NFC и Самсунг Галакси С20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G Samsung Exynos 9 Octa 990
Макс. частота 2300 МГц 2700 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G77 MP11
GPU-ядер - 11
Частота GPU 810 МГц 550 МГц
FLOPS ~486 Гфлопс ~1196 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1000 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 NFC
572
Galaxy S20 +63%
930
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 NFC
1784
Galaxy S20 +55%
2764
AnTuTu Benchmark 8
Poco X3 NFC
287296
Galaxy S20 +81%
520176

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 3.0
Размер системы из коробки 20.5 ГБ 20.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (100% за 75 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 NFC +48%
17:06 ч.
Galaxy S20
11:53 ч.
Время просмотра видео
Poco X3 NFC +17%
14:09 ч.
Galaxy S20
12:01 ч.
Время разговора (3G)
Poco X3 NFC +122%
31:50 ч.
Galaxy S20
14:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 NFC vs Samsung Galaxy S20
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 1.1x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 2592 x 3872
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.6 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 15 22

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X3 NFC +3%
89.4 дБ
Galaxy S20
86.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.558 Вт/кг 0.28 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.986 Вт/кг 1.52 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Антибактериальный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Наушники AKG
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 более удачной покупкой.

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