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Xiaomi Poco X3 NFC против Vivo T1 5G

Ксиаоми Поко X3 NFC
VS
Виво Т1 5G
Xiaomi Poco X3 NFC
Vivo T1 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2020 года Xiaomi Poco X3 NFC с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.58-дюймового Vivo T1 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 NFC
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Vivo T1 5G
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • Весит на 51 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 NFC
vs
T1 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 83.9%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% -
ШИМ (PWM) 2358 Гц -
Время отклика 35.4 мс -
Максимальная яркость
Poco X3 NFC
629 нит
T1 5G
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 164 мм
Ширина 76.8 мм 75.8 мм
Толщина 9.4 мм 8.3 мм
Вес 215 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый Черный, Градиентный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 NFC +1%
84.6%
T1 5G
83.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 NFC и Виво Т1 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2300 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 619
Частота GPU 810 МГц -
FLOPS ~435 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 NFC
566
T1 5G
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 NFC
1765
T1 5G
н/д
AnTuTu Benchmark 9
Poco X3 NFC
345743
T1 5G +16%
402160
CPU 106614 119801
GPU 93617 97655
Memory 53750 71409
UX 93783 115693
Total score 345743 402160
3DMark Wild Life Performance
Poco X3 NFC
842
T1 5G
н/д
Stability 98% -
Graphics test 5 FPS -
Graphics score 842 -
PCMark 3.0 score 8880 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 Funtouch OS 12
Размер системы из коробки 20.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 2:07 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:40 ч. -
Просмотр видео 13:01 ч. -
Игры 05:31 ч. -
Режим ожидания 119 ч. -
Общая автономность
Poco X3 NFC
35:21 ч.
T1 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 NFC vs Vivo T1 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (64 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Poco X3 NFC от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 5312 x 2988
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Poco X3 NFC
107
T1 5G
н/д
Качество видео
Poco X3 NFC
98
T1 5G
н/д
Итоговая оценка камеры
Poco X3 NFC
103
T1 5G
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 15 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X3 NFC
89.2 дБ
T1 5G
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.558 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.986 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Антибактериальный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, камера, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Poco X3 NFC, а если дисплей и производительность – то Vivo T1 5G.

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