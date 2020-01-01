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Xiaomi Poco X3 NFC против Vivo X50

Ксиаоми Поко X3 NFC
Xiaomi Poco X3 NFC
VS
Виво X50
Vivo X50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2020 года Xiaomi Poco X3 NFC с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.56-дюймового Vivo X50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 NFC
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Комплектуется на 960 мАч более емким аккумулятором – 5160 против 4200 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (619 против 480 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Vivo X50
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 12% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 42 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 NFC
vs
Vivo X50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.56 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.8:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 87%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% -
ШИМ (PWM) 2358 Гц -
Время отклика 35.4 мс -
Максимальная яркость
Poco X3 NFC +29%
619 нит
Vivo X50
480 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 159.5 мм
Ширина 76.8 мм 75.3 мм
Толщина 9.4 мм 7.55 мм
Вес 215 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Серый Черное зеркало, Небесно-голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 NFC
84.6%
Vivo X50 +3%
87%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 NFC и Виво X50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G Qualcomm Snapdragon 730
Макс. частота 2300 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 618
Частота GPU 810 МГц 500 МГц
FLOPS ~486 Гфлопс ~386 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 NFC
568
Vivo X50 +4%
592
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 NFC
1770
Vivo X50 +1%
1784
AnTuTu Benchmark 8
Poco X3 NFC
284162
Vivo X50 +12%
318278

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 FunTouch OS 10.5
Размер системы из коробки 20.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да, Vivo FlashCharge 2.0 (65% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 NFC
17:06 ч.
Vivo X50
н/д
Время просмотра видео
Poco X3 NFC
14:09 ч.
Vivo X50
н/д
Время разговора (3G)
Poco X3 NFC
31:50 ч.
Vivo X50
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 NFC vs Vivo X50
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 13 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Hynix HI-846 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.5
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5963 x 3354 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.6 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 15 20

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X3 NFC
88.8 дБ
Vivo X50
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Июнь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.558 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.986 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Антибактериальный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники XE710 (3,5 мм) + переходник Type-C
- Защитная пленка (нанесена)
- Защитный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, батарея, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Poco X3 NFC, а если производительность – то Vivo X50.

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