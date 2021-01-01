Главная > Сравнение смартфонов > Poco X3 NFC vs Mi Mix 2 – что лучше выбрать?

Xiaomi Poco X3 NFC против Mi Mix 2

Ксиаоми Поко X3 NFC
VS
Ксиаоми Ми Микс 2
Xiaomi Poco X3 NFC
Xiaomi Mi Mix 2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2020 года Xiaomi Poco X3 NFC с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 5.99-дюймового Xiaomi Mi Mix 2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 835 и вышел на 36 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 NFC
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 92% лучшая автономность (125 vs 65 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1760 мАч более емким аккумулятором – 5160 против 3400 мАч
  • На 0.68" большая диагональ экрана
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (628 против 480 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Смартфон на 3 года новее
  • Стерео динамики
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix 2
  • Стабилизация изображения
  • Весит на 30 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 NFC
vs
Mi Mix 2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 5.99 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 81.05%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% 100%
ШИМ (PWM) 2358 Гц Не обнаружено
Время отклика 35.4 мс 43 мс
Контрастность - 1748:1
Максимальная яркость
Poco X3 NFC +31%
628 нит
Mi Mix 2
480 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 151.8 мм
Ширина 76.8 мм 75.5 мм
Толщина 9.4 мм 7.7 мм
Вес 215 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Керамика
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Серый Черный, Белый, Золотой, Черный керамический
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 NFC +4%
84.6%
Mi Mix 2
81.05%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 NFC и Ксиаоми Ми Микс 2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G Qualcomm Snapdragon 835
Макс. частота 2300 МГц 2450 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 540
Частота GPU 810 МГц 710 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~558 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 NFC +46%
558
Mi Mix 2
383
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 NFC +4%
1740
Mi Mix 2
1681
AnTuTu Benchmark 7
Poco X3 NFC
н/д
Mi Mix 2
167008
AnTuTu Benchmark 8
Poco X3 NFC
276935
Mi Mix 2
277451
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 20.5 ГБ 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да, Quick Charge (50% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 2:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 NFC +86%
17:06 ч.
Mi Mix 2
9:19 ч.
Время просмотра видео
Poco X3 NFC +53%
14:09 ч.
Mi Mix 2
9:20 ч.
Время разговора (3G)
Poco X3 NFC +81%
31:50 ч.
Mi Mix 2
17:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 NFC vs Xiaomi Mi Mix 2
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (64 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 31.4 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Poco X3 NFC от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 40.82 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Poco X3 NFC
107
Mi Mix 2
н/д
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Poco X3 NFC
103
Mi Mix 2
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X3 NFC +3%
89.2 дБ
Mi Mix 2
86.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.558 Вт/кг 0.39 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.986 Вт/кг 1.77 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Антибактериальный чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Черный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X3 NFC более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
3 (60%)
2 (40%)
Всего проголосовало: 5

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi Note 9S или Poco X3 NFC
2. Samsung Galaxy A21s или Xiaomi Poco X3 NFC
3. Samsung Galaxy A71 или Xiaomi Poco X3 NFC
4. Huawei P40 Lite или Xiaomi Poco X3 NFC
5. Xiaomi Redmi Note 9 или Poco X3 NFC
6. Xiaomi Mi 9T или Mix 2
7. Xiaomi Redmi Note 8 или Mi Mix 2
8. Xiaomi Mi Mix 2S или Mix 2

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры