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Xiaomi Poco X3 Pro против Apple iPhone 14 Plus

Ксиаоми Поко X3 Про
VS
Эпл Айофн 4 Плюс
Xiaomi Poco X3 Pro
Apple iPhone 14 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Xiaomi Poco X3 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 860, против 6.7-дюймового Apple iPhone 14 Plus, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 835 мАч более емким аккумулятором – 5160 против 4325 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 14 Plus
  • На 29% лучшая автономность (41:09 vs 31:56 часов)
  • Показывает на 41% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 51% выше максимальная яркость экрана (799 против 530 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • На 16% выше плотность пикселей (458 vs 395 PPI)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 Pro
vs
iPhone 14 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 600 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 87.4%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% 99.7%
ШИМ (PWM) 2404 Гц 59 Гц
Время отклика 37.4 мс 5 мс
Контрастность 995:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco X3 Pro
530 нит
iPhone 14 Plus +51%
799 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 160.8 мм
Ширина 76.8 мм 78.1 мм
Толщина 9.4 мм 7.8 мм
Вес 215 граммов 203 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Черный, Фиолетовый, Синий, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 Pro
84.6%
iPhone 14 Plus +3%
87.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 Про и Эпл Айофн 4 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 860 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2960 МГц 3230 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Prime)		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 640 Apple GPU
Частота GPU 675 МГц 1200 МГц
FLOPS ~1037 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 Pro
730
iPhone 14 Plus +134%
1708
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 Pro
2572
iPhone 14 Plus +76%
4537
AnTuTu Benchmark 9
Poco X3 Pro
562150
iPhone 14 Plus +41%
794381
CPU 147657 197630
GPU 207179 331488
Memory 100644 134708
UX 111058 134652
Total score 562150 794381
3DMark Wild Life Performance
Poco X3 Pro
3456
iPhone 14 Plus +175%
9492
Пиковая температура корпуса 44.1 °C 44 °C
Stability 97% 75%
Graphics test 20 FPS 56 FPS
Graphics score 3456 9492
PCMark 3.0
Web score 8066 -
Video editing 6258 -
Photo editing 21732 -
Data manipulation 8689 -
Writing score 12293 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) iOS 16 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI MIUI 14 -
Размер системы из коробки 13 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 4325 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (47% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 2:00 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:51 ч. 13:47 ч.
Просмотр видео 10:33 ч. 17:29 ч.
Игры 05:14 ч. 06:12 ч.
Режим ожидания 119 ч. 146 ч.
Общая автономность
Poco X3 Pro
31:56 ч.
iPhone 14 Plus +29%
41:09 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 Pro vs Apple iPhone 14 Plus
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 14 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 5480 x 3648 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 25 мм 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X3 Pro +11%
88.3 дБ
iPhone 14 Plus
79.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Plus более удачной покупкой.

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