Xiaomi Poco X3 Pro против Asus ROG Phone 3
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Xiaomi Poco X3 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 860, против 6.59-дюймового Asus ROG Phone 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Смартфон на 8 месяцев новее
- Весит на 25 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Asus ROG Phone 3
- Комплектуется на 840 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5160 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- На 7% лучшая автономность (120 vs 112 часов)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- На 36% выше максимальная яркость экрана (713 против 526 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
82
87
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
80
98
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
84
91
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
71
66
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
93
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
83
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.59 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|84.6%
|79.9%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|-
|255 Гц
|Время отклика
|-
|3 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|165.3 мм
|171 мм
|Ширина
|76.8 мм
|78 мм
|Толщина
|9.4 мм
|9.85 мм
|Вес
|215 граммов
|240 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Глянцево-черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 860
|Qualcomm Snapdragon 865 Plus
|Макс. частота
|2960 МГц
|3100 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Prime)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Adreno 650
|Частота GPU
|675 МГц
|645 МГц
|FLOPS
|-
|~1365 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
735
ROG Phone 3 +33%
976
Geekbench 5 (многоядерный)
2557
ROG Phone 3 +30%
3320
AnTuTu Benchmark 8
480864
ROG Phone 3 +27%
610680
Список смартфонов в AnTuTu (#91 и #40)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
|ROG UI
|Размер системы из коробки
|-
|20 ГБ
Батарея
|Объем
|5160 мАч
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (55% за 30 минут)
|Да, Quick Charge 4.0 (75% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|1:45 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 Pro +20%
17:03 ч.
14:20 ч.
Время просмотра видео
11:49 ч.
ROG Phone 3 +67%
19:20 ч.
Время разговора (3G)
32:44 ч.
ROG Phone 3 +18%
38:12 ч.
Рейтинг смартфонов по автономности (#92 и #31)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|125°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (64 МП + 13 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV13855
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5480 x 3648
|6000 x 4000
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|25 мм
|27 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.4"
|1/2.83"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|20
|22
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол Aero Case
- Кулер AeroActive 3
- Адаптер USB-C -> 3,5 мм для наушников
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность, коммуникации и звук - выбирайте Asus ROG Phone 3, а если программное обеспечение, камера и корпус – то Xiaomi Poco X3 Pro.
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