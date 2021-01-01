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Xiaomi Poco X3 Pro против Google Pixel 5

Ксиаоми Поко X3 Про
VS
Гугл Пиксель 5
Xiaomi Poco X3 Pro
Google Pixel 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Xiaomi Poco X3 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 860, против 6-дюймового Google Pixel 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 Pro
  • На 0.67" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1080 мАч более емким аккумулятором – 5160 против 4080 мАч
  • Показывает на 53% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 20% лучшая автономность (112 vs 93 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Google Pixel 5
  • Поддержка беспроводной зарядки на 12 Вт
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (710 против 540 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 64 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.4 мм уже
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 Pro
vs
Pixel 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.67 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 85.9%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% 97.4%
ШИМ (PWM) 2404 Гц 367 Гц
Время отклика 37.4 мс 5 мс
Контрастность 995:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco X3 Pro
540 нит
Pixel 5 +31%
710 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 144.7 мм
Ширина 76.8 мм 70.4 мм
Толщина 9.4 мм 8 мм
Вес 215 граммов 151 грамм
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Черный, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 Pro
84.6%
Pixel 5 +2%
85.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 Про и Гугл Пиксель 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 860 Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2960 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Prime)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 620
Частота GPU 675 МГц 750 МГц
FLOPS ~1037 Гфлопс ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 Pro +22%
745
Pixel 5
612
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 Pro +40%
2598
Pixel 5
1853
AnTuTu Benchmark 9
Poco X3 Pro +53%
562678
Pixel 5
367589
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 Stock Android
Размер системы из коробки 21 ГБ 16.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 4080 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (12 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 Pro +37%
17:03 ч.
Pixel 5
12:41 ч.
Время просмотра видео
Poco X3 Pro
11:49 ч.
Pixel 5 +33%
15:33 ч.
Время разговора (3G)
Poco X3 Pro +27%
32:44 ч.
Pixel 5
25:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 Pro vs Google Pixel 5
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4290 x 2800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 107°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 5 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5480 x 3648 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Poco X3 Pro
н/д
Pixel 5
129
Качество видео
Poco X3 Pro
н/д
Pixel 5
107
Итоговая оценка камеры
Poco X3 Pro
н/д
Pixel 5
120

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 15
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X3 Pro
88.3 дБ
Pixel 5 +4%
91.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.96 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, автономность, камера и звук - выбирайте Xiaomi Poco X3 Pro, а если коммуникации и корпус – то Google Pixel 5.

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