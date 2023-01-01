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Xiaomi Poco X3 Pro против Google Pixel 7a

64 из 100
Xiaomi Poco X3 Pro
VS
74 из 100
Google Pixel 7a
Xiaomi Poco X3 Pro
Google Pixel 7a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Xiaomi Poco X3 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 860, против 6.1-дюймового Google Pixel 7a, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 Pro
  • На 0.57" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 775 мАч более емким аккумулятором – 5160 против 4385 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 8% лучшая автономность (31:56 vs 29:33 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Поддерживает более мощную зарядку (33W vs 18W)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Google Pixel 7a
  • На 99% выше максимальная яркость экрана (1061 против 533 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • Показывает на 30% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
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Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 Pro
vs
Pixel 7a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.67 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит 700 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 600 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 81.8%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% 98.4%
ШИМ (PWM) 2404 Гц 218 Гц
Время отклика 37.4 мс 2 мс
Контрастность 995:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco X3 Pro
533 нит
Pixel 7a +99%
1061 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 152 мм
Ширина 76.8 мм 72.9 мм
Толщина 9.4 мм 9 мм
Вес 215 граммов 193.5 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP67
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Золотистый, Синий Белый, Серый, Синий, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 Pro +3%
84.6%
Pixel 7a
81.8%

Производительность

Тестируем Xiaomi Poco X3 Pro и Google Pixel 7a в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 860 Google Tensor G2
Макс. частота 2960 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Prime)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G710 MP7
Частота GPU 675 МГц 850 МГц
FLOPS ~1037 Гфлопс ~1153 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 Pro
734
Pixel 7a +42%
1043
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 Pro
2562
Pixel 7a +24%
3175
AnTuTu Benchmark 9
Poco X3 Pro
567733
Pixel 7a +30%
736136
CPU 143543 186320
GPU 205043 295964
Memory 97219 115569
UX 122577 139389
Total score 567733 736136
3DMark Wild Life Performance
Poco X3 Pro
3456
Pixel 7a +84%
6343
Пиковая температура корпуса 44.1 °C 50.8 °C
Stability 97% 65%
Graphics test 20 FPS 37 FPS
Graphics score 3456 6343
PCMark 3.0
Poco X3 Pro
10675
Pixel 7a +1%
10762
Web score 7980 7660
Video editing 6198 6392
Photo editing 21806 19557
Data manipulation 8636 10215
Writing score 12462 15246
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI MIUI 14 Stock Android
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Объем 5160 мАч 4385 мАч
Макс. мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (20% за 36 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:57 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:51 ч. 11:05 ч.
Просмотр видео 10:33 ч. 15:28 ч.
Игры 05:14 ч. 05:16 ч.
Режим ожидания 119 ч. 73 ч.
Общая автономность
Poco X3 Pro +8%
31:56 ч.
Pixel 7a
29:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 Pro vs Google Pixel 7a
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (64 МП + 13 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX712 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 7a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 5480 x 3648 4032 x 3024
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Poco X3 Pro
н/д
Pixel 7a
138
Качество видео
Poco X3 Pro
н/д
Pixel 7a
133
Итоговая оценка камеры
Poco X3 Pro
н/д
Pixel 7a
133

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X3 Pro
88.3 дБ
Pixel 7a +2%
90.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Май 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 7a более удачной покупкой.

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