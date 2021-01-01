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Xiaomi Poco X3 Pro против Huawei Nova 7 Pro

Ксиаоми Поко X3 Про
VS
Хуавей Нова 7 Про
Xiaomi Poco X3 Pro
Huawei Nova 7 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Xiaomi Poco X3 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 860, против 6.57-дюймового Huawei Nova 7 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 985 5G и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1160 мАч более емким аккумулятором – 5160 против 4000 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (529 против 444 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Nova 7 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 965 и 722 баллов
  • Весит на 37 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 Pro
vs
Nova 7 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.67 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 89.6%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% -
ШИМ (PWM) 2404 Гц -
Время отклика 37.4 мс -
Контрастность 995:1 -
Максимальная яркость
Poco X3 Pro +19%
529 нит
Nova 7 Pro
444 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 160.4 мм
Ширина 76.8 мм 73.7 мм
Толщина 9.4 мм 8 мм
Вес 215 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 Pro
84.6%
Nova 7 Pro +6%
89.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 Про и Хуавей Нова 7 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 860 HiSilicon Kirin 985 5G
Макс. частота 2960 МГц 2560 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Prime)		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.58 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G77 MP8
Частота GPU 675 МГц 700 МГц
FLOPS ~1037 Гфлопс ~652 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 Pro
722
Nova 7 Pro +34%
965
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Poco X3 Pro +28%
486901
Nova 7 Pro
381072
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 10 + HMS
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (75% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 0:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 Pro
17:03 ч.
Nova 7 Pro
н/д
Время просмотра видео
Poco X3 Pro
11:49 ч.
Nova 7 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Poco X3 Pro
32:44 ч.
Nova 7 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 Pro vs Huawei Nova 7 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Sony IMX520 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5480 x 3648 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 21
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X3 Pro
88.3 дБ
Nova 7 Pro
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 40 ВТ
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Poco X3 Pro, а если камера – то Huawei Nova 7 Pro.

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