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Xiaomi Poco X3 Pro против Infinix Note 10

Ксиаоми Поко X3 Про
VS
Инфиникс Ноут 10
Xiaomi Poco X3 Pro
Infinix Note 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Xiaomi Poco X3 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 860, против 6.95-дюймового Infinix Note 10, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 860
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (531 против 472 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 Pro
vs
Note 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.95 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 387 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 84.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% -
ШИМ (PWM) 2404 Гц -
Время отклика 37.4 мс -
Контрастность 995:1 -
Максимальная яркость
Poco X3 Pro +13%
531 нит
Note 10
472 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 172.8 мм
Ширина 76.8 мм 78.3 мм
Толщина 9.4 мм 7.8 мм
Вес 215 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Зеленый, Черный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 Pro
84.6%
Note 10
84.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 Про и Инфиникс Ноут 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 860 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2960 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Prime)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G52 MP2
Частота GPU 675 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~54 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 Pro +97%
722
Note 10
366
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 Pro +93%
2563
Note 10
1328
AnTuTu Benchmark 8
Poco X3 Pro
492194
Note 10
н/д
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 XOS 7.6
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (50% за 70 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 2:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 Pro
17:03 ч.
Note 10
н/д
Время просмотра видео
Poco X3 Pro
11:49 ч.
Note 10
н/д
Время разговора (3G)
Poco X3 Pro
32:44 ч.
Note 10
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 Pro vs Infinix Note 10
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 6000 x 4000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5480 x 3648 3456 x 4608
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X3 Pro
88.3 дБ
Note 10
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2021 года Май 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X3 Pro более удачной покупкой.

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