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Xiaomi Poco X3 Pro против Oppo A72

Ксиаоми Поко X3 Про
VS
Оппо А72
Xiaomi Poco X3 Pro
Oppo A72

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Xiaomi Poco X3 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 860, против 6.5-дюймового Oppo A72, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 Pro
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 860
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (528 против 476 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
  • В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 735 и 315 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo A72
  • Весит на 23 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 Pro
vs
Oppo A72

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 83.4%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.6%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 30.2 мс
Контрастность - 918:1
Максимальная яркость
Poco X3 Pro +11%
528 нит
Oppo A72
476 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 162 мм
Ширина 76.8 мм 75.5 мм
Толщина 9.4 мм 8.9 мм
Вес 215 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Черный, Фиолетовый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 Pro +1%
84.6%
Oppo A72
83.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 Про и Оппо А72 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 860 Qualcomm Snapdragon 665
Макс. частота 2960 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 7 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 610
Частота GPU - 600 МГц
FLOPS - ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 Pro +133%
735
Oppo A72
315
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 Pro +89%
2527
Oppo A72
1337
AnTuTu Benchmark 8
Poco X3 Pro +166%
451764
Oppo A72
169804

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 ColorOS 7.1
Размер системы из коробки - 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (50% за 25 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 Pro
17:03 ч.
Oppo A72
н/д
Время просмотра видео
Poco X3 Pro
11:49 ч.
Oppo A72
н/д
Время разговора (3G)
Poco X3 Pro
32:44 ч.
Oppo A72
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 Pro vs Oppo A72
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5480 x 3648 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X3 Pro
н/д
Oppo A72
85.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Март 2021 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.48 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.92 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка нанесена на экран
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X3 Pro более удачной покупкой.

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