Xiaomi Poco X3 Pro против Oppo Find X5 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Xiaomi Poco X3 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 860, против 6.7-дюймового Oppo Find X5 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 Pro
- На 8% лучшая автономность (31:56 vs 29:38 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Find X5 Pro
- Показывает на 79% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 33% выше плотность пикселей (525 vs 395 PPI)
- На 41% выше максимальная яркость экрана (762 против 539 нит)
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Стабилизация изображения
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Смартфон на 11 месяцев новее
- Тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
76
95
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
65
90
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
81
81
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
68
76
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
92
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
72
85
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1440 x 3216 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|525 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|600 нит
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|84.6%
|89.6%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|95.1%
|98.1%
|ШИМ (PWM)
|2404 Гц
|361 Гц
|Время отклика
|37.4 мс
|1 мс
|Контрастность
|995:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|165.3 мм
|163.7 мм
|Ширина
|76.8 мм
|73.9 мм
|Толщина
|9.4 мм
|8.5 мм
|Вес
|215 граммов
|218 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Керамика
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Черный, Белый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 860
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Макс. частота
|2960 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Prime)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|2 МБ
|6 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 640
|Adreno 730
|Частота GPU
|675 МГц
|818 МГц
|FLOPS
|~1037 Гфлопс
|~2236 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
742
Find X5 Pro +36%
1009
Geekbench 5 (многоядерный)
2599
Find X5 Pro +33%
3466
|CPU
|144978
|233641
|GPU
|206674
|443346
|Memory
|95042
|174280
|UX
|119816
|159010
|Total score
|569474
|1020030
|Stability
|98%
|63%
|Graphics test
|20 FPS
|56 FPS
|Graphics score
|3456
|9497
|PCMark 3.0 score
|10725
|11742
Список смартфонов в AnTuTu Benchmark (#196 и #24)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 12.1
|Оболочка UI
|MIUI 13
|ColorOS 12.1
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|24.1 ГБ
Батарея
|Объем
|5160 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|80 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (55% за 30 минут)
|Да (91% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|0:40 ч.
|Веб-серфинг
|11:51 ч.
|10:45 ч.
|Просмотр видео
|10:33 ч.
|14:34 ч.
|Игры
|05:14 ч.
|06:09 ч.
|Режим ожидания
|119 ч.
|80 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|110°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 13 МП + 50 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Oppo Find X5 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|5480 x 3648
|6560 x 4928
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|25 мм
|21 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|1/2.74"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
126
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Find X5 Pro более удачной покупкой.
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