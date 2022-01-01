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Xiaomi Poco X3 Pro против Oppo Realme 10 Pro Plus

Ксиаоми Поко X3 Про
VS
Оппо Реалми 10 Про Плюс
Xiaomi Poco X3 Pro
Oppo Realme 10 Pro Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Xiaomi Poco X3 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 860, против 6.7-дюймового Oppo Realme 10 Pro Plus, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1080 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 Pro
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Показывает на 13% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 10 Pro Plus
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5.9% выше полезная площадь экрана
  • Весит на 40 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 Pro
vs
Realme 10 Pro Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 600 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 90.5%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% -
ШИМ (PWM) 2404 Гц -
Время отклика 37.4 мс -
Контрастность 995:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco X3 Pro
530 нит
Realme 10 Pro Plus
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 161.5 мм
Ширина 76.8 мм 73.9 мм
Толщина 9.4 мм 7.8 мм
Вес 215 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость IP53 -
Материал задней панели Пластик -
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Черный, Синий, Starlight
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 Про и Оппо Реалми 10 Про Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 860 MediaTek Dimensity 1080
Макс. частота 2960 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Prime)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G68 MC4
Частота GPU 675 МГц -
FLOPS ~1037 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Poco X3 Pro +13%
562020
Realme 10 Pro Plus
496436
CPU 144978 -
GPU 206674 -
Memory 95042 -
UX 119816 -
Total score 562020 496436
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% -
Graphics test 20 FPS -
Graphics score 3456 -
PCMark 3.0 score 10725 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 13
Оболочка UI MIUI 13 Realme UI 4.0
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (50% за 17 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:51 ч. -
Просмотр видео 10:33 ч. -
Игры 05:14 ч. -
Режим ожидания 119 ч. -
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 Pro vs Oppo Realme 10 Pro Plus
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 12000 x 9000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 112°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5480 x 3648 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние 25 мм 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, коммуникации и корпус - выбирайте Oppo Realme 10 Pro Plus, а если производительность и программное обеспечение – то Xiaomi Poco X3 Pro.

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