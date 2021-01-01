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Xiaomi Poco X3 Pro против Oppo Reno 6

Ксиаоми Поко X3 Про
VS
Оппо Рено 6
Xiaomi Poco X3 Pro
Oppo Reno 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Xiaomi Poco X3 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 860, против 6.4-дюймового Oppo Reno 6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Комплектуется на 850 мАч более емким аккумулятором – 5160 против 4310 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 733 и 564 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Reno 6
  • На 41% выше максимальная яркость экрана (748 против 529 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 42 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 Pro
vs
Reno 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 410 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 84.8%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% -
ШИМ (PWM) 2404 Гц -
Время отклика 37.4 мс -
Контрастность 995:1 -
Максимальная яркость
Poco X3 Pro
529 нит
Reno 6 +41%
748 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 159.1 мм
Ширина 76.8 мм 73.3 мм
Толщина 9.4 мм 7.8 мм
Вес 215 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Черный, Лазурный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 Pro
84.6%
Reno 6
84.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 Про и Оппо Рено 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 860 Qualcomm Snapdragon 720G
Макс. частота 2960 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Prime)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 2 МБ 1 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 618
Частота GPU 675 МГц 750 МГц
FLOPS ~1037 Гфлопс ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 Pro +30%
733
Reno 6
564
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 Pro +50%
2574
Reno 6
1721
AnTuTu Benchmark 9
Poco X3 Pro
554577
Reno 6
н/д
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 ColorOS 11.1
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 4310 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 50 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да, VOOC 4.0 (50% за 23 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 0:49 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 Pro
17:03 ч.
Reno 6
н/д
Время просмотра видео
Poco X3 Pro
11:49 ч.
Reno 6
н/д
Время разговора (3G)
Poco X3 Pro
32:44 ч.
Reno 6
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 Pro vs Oppo Reno 6
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 44 мегапикселя
Разрешение фото 5480 x 3648 7680 x 5760
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 25 мм 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X3 Pro
88.3 дБ
Reno 6
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X3 Pro более удачной покупкой.

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