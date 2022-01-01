Главная > Сравнение смартфонов > Poco X3 Pro vs Reno 7 5G – что лучше выбрать?

Xiaomi Poco X3 Pro против Oppo Reno 7 5G

Ксиаоми Поко X3 Про
VS
Оппо Рено 7 5G
Xiaomi Poco X3 Pro
Oppo Reno 7 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Xiaomi Poco X3 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 860, против 6.4-дюймового Oppo Reno 7 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 900 5G и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 660 мАч более емким аккумулятором – 5160 против 4500 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Reno 7 5G
  • На 50% выше максимальная яркость экрана (800 против 533 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 42 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 Pro
vs
Reno 7 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.67 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 84.9%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% -
ШИМ (PWM) 2404 Гц -
Время отклика 37.4 мс -
Контрастность 995:1 -
Максимальная яркость
Poco X3 Pro
533 нит
Reno 7 5G +50%
800 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 160.6 мм
Ширина 76.8 мм 73.2 мм
Толщина 9.4 мм 7.81 мм
Вес 215 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 Pro
84.6%
Reno 7 5G
84.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 Про и Оппо Рено 7 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 860 MediaTek Dimensity 900 5G
Макс. частота 2960 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Prime)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G68 MC4
Частота GPU 675 МГц 900 МГц
FLOPS ~1037 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 Pro +20%
2562
Reno 7 5G
2127
AnTuTu Benchmark 9
Poco X3 Pro +28%
563609
Reno 7 5G
441221
CPU 150408 120523
GPU 205230 123262
Memory 98989 92818
UX 110355 105482
Total score 563609 441221
3DMark Wild Life Performance
Poco X3 Pro
3455
Reno 7 5G
н/д
Stability 98% -
Graphics test 20 FPS -
Graphics score 3455 -
PCMark 3.0 score 10788 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11
Оболочка UI MIUI 13 ColorOS 12
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (50% за 13 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 0:33 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:01 ч. -
Просмотр видео 10:33 ч. -
Игры 05:25 ч. -
Режим ожидания 119 ч. -
Общая автономность
Poco X3 Pro
32:10 ч.
Reno 7 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 Pro vs Oppo Reno 7 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5480 x 3648 6528 x 3680
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 25 мм 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X3 Pro
88.3 дБ
Reno 7 5G
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера и звук - выбирайте Xiaomi Poco X3 Pro, а если дисплей и коммуникации – то Oppo Reno 7 5G.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi Note 11 vs Poco X3 Pro
2. Xiaomi Poco F3 vs X3 Pro
3. Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Global) vs Poco X3 Pro
4. Xiaomi Redmi Note 10S vs Poco X3 Pro
5. Xiaomi Poco M4 Pro 5G vs X3 Pro
6. Oppo Realme GT Master Edition vs Reno 7 5G
7. Oppo Realme 9 Pro Plus vs Reno 7 5G
8. Vivo V23 5G vs Oppo Reno 7 5G
9. OnePlus Nord CE 2 5G vs Oppo Reno 7 5G

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры