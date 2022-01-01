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Xiaomi Poco X3 Pro против Oppo Reno 8 Pro Plus

Ксиаоми Поко X3 Про
VS
Оппо Рено 8 Про Плас
Xiaomi Poco X3 Pro
Oppo Reno 8 Pro Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Xiaomi Poco X3 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 860, против 6.7-дюймового Oppo Reno 8 Pro Plus, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100 Max и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 Pro
  • Комплектуется на 660 мАч более емким аккумулятором – 5160 против 4500 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Reno 8 Pro Plus
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5.7% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 Pro
vs
Reno 8 Pro Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 600 нит 950 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 90.3%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% -
ШИМ (PWM) 2404 Гц -
Время отклика 37.4 мс -
Контрастность 995:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco X3 Pro
534 нит
Reno 8 Pro Plus
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 161.2 мм
Ширина 76.8 мм 74.2 мм
Толщина 9.4 мм 7.3 мм
Вес 215 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость IP53 -
Материал задней панели Пластик -
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Черный, Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 Pro
84.6%
Reno 8 Pro Plus +7%
90.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 Про и Оппо Рено 8 Про Плас в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 860 MediaTek Dimensity 8100 Max
Макс. частота 2960 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Prime)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ 16 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G610 MC6
Частота GPU 675 МГц 600 МГц
FLOPS ~1037 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 Pro
2549
Reno 8 Pro Plus +48%
3761
AnTuTu Benchmark 9
CPU 144978 -
GPU 206674 -
Memory 95042 -
UX 119816 -
Total score 565683 -
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% -
Graphics test 20 FPS -
Graphics score 3456 -
PCMark 3.0 score 10741 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI MIUI 13 ColorOS 12.1
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (50% за 13 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 0:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:01 ч. -
Просмотр видео 10:33 ч. -
Игры 05:25 ч. -
Режим ожидания 119 ч. -
Общая автономность
Poco X3 Pro
32:10 ч.
Reno 8 Pro Plus
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 Pro vs Oppo Reno 8 Pro Plus
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива 119° 112°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5480 x 3648 6528 x 3680
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 25 мм 22 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X3 Pro
88.3 дБ
Reno 8 Pro Plus
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года Май 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Reno 8 Pro Plus более удачной покупкой.

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