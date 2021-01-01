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Xiaomi Poco X3 Pro против Samsung Galaxy M30

Ксиаоми Поко X3 Про
VS
Самсунг Галакси М30
Xiaomi Poco X3 Pro
Samsung Galaxy M30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Xiaomi Poco X3 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 860, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy M30, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7904 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 860
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против eMMC 5.1
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy M30
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (636 против 528 нит)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 41 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 Pro
vs
Galaxy M30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 88.1%
Особенности - - Always-On Display
Максимальная яркость
Poco X3 Pro
528 нит
Galaxy M30 +20%
636 нит

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 159 мм
Ширина 76.8 мм 75.1 мм
Толщина 9.4 мм 8.5 мм
Вес 215 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 Pro
84.6%
Galaxy M30 +4%
88.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 Про и Самсунг Галакси М30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 860 Samsung Exynos 7 Octa 7904
Макс. частота 2960 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 7 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G71 MP2
Частота GPU - 850 МГц
FLOPS - ~65 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2166 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 Pro
2527
Galaxy M30
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Poco X3 Pro
451764
Galaxy M30
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.0
Размер системы из коробки - 13.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 2:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 Pro +13%
17:03 ч.
Galaxy M30
15:02 ч.
Время просмотра видео
Poco X3 Pro
11:49 ч.
Galaxy M30 +60%
18:44 ч.
Время разговора (3G)
Poco X3 Pro +1%
32:44 ч.
Galaxy M30
32:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 Pro vs Samsung Galaxy M30
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5480 x 3648 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 10
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X3 Pro
н/д
Galaxy M30
70.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2021 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2021 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X3 Pro более удачной покупкой.

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