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Xiaomi Poco X3 Pro против Mi 9

Ксиаоми Поко X3 Про
VS
Ксиаоми Ми 9
Xiaomi Poco X3 Pro
Xiaomi Mi 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Xiaomi Poco X3 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 860, против 6.39-дюймового Xiaomi Mi 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 26 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1860 мАч более емким аккумулятором – 5160 против 3300 мАч
  • На 25% лучшая автономность (32:10 vs 25:40 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
Причины выбрать Xiaomi Mi 9
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки на 20 Вт
  • На 16% выше максимальная яркость экрана (617 против 533 нит)
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 42 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 Pro
vs
Mi 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 85.2%
Особенности - - Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% 95.4%
ШИМ (PWM) 2404 Гц 245 Гц
Время отклика 37.4 мс 4.2 мс
Контрастность 995:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco X3 Pro
533 нит
Mi 9 +16%
617 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 157.5 мм
Ширина 76.8 мм 74.6 мм
Толщина 9.4 мм 7.6 мм
Вес 215 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Концерный черный, Океанский синий, Лавандовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 Pro
84.6%
Mi 9 +1%
85.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 Про и Ксиаоми Ми 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 860 Qualcomm Snapdragon 855
Макс. частота 2960 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Prime)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 2 МБ 2 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 640
Частота GPU 675 МГц 585 МГц
FLOPS ~1037 Гфлопс ~899 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 Pro +19%
729
Mi 9
614
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 Pro +8%
2562
Mi 9
2373
AnTuTu Benchmark 9
Poco X3 Pro +11%
563609
Mi 9
505663
CPU 150408 145198
GPU 205230 179503
Memory 98989 76010
UX 110355 109413
Total score 563609 505663
3DMark Wild Life Performance
Poco X3 Pro +18%
3455
Mi 9
2922
Stability 98% 96%
Graphics test 20 FPS 17 FPS
Graphics score 3455 2922
PCMark 3.0 score 10788 10271
Рейтинг AnTuTu (#154 и #199)
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 12.0.1
Размер системы из коробки 13 ГБ 13.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (20 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:01 ч. 07:01 ч.
Просмотр видео 10:33 ч. 14:57 ч.
Игры 05:25 ч. 03:32 ч.
Режим ожидания 119 ч. 84 ч.
Общая автономность
Poco X3 Pro +25%
32:10 ч.
Mi 9
25:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 Pro vs Xiaomi Mi 9
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 117°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Xiaomi Mi 9 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5480 x 3648 5184 x 3880
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 18 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Poco X3 Pro
н/д
Mi 9
112
Качество видео
Poco X3 Pro
н/д
Mi 9
99
Итоговая оценка камеры
Poco X3 Pro
н/д
Mi 9
107

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X3 Pro +1%
88.3 дБ
Mi 9
87.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.389 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X3 Pro более удачной покупкой.

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