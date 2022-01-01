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Xiaomi Poco X3 Pro против Mi 9 SE

Ксиаоми Поко X3 Про
VS
Ксиаоми Ми 9 СЕ
Xiaomi Poco X3 Pro
Xiaomi Mi 9 SE

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Xiaomi Poco X3 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 860, против 5.97-дюймового Xiaomi Mi 9 SE, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 712 и вышел на 26 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 2090 мАч более емким аккумулятором – 5160 против 3070 мАч
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • На 38% лучшая автономность (32:10 vs 23:16 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 SE
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (632 против 533 нит)
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 60 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.3 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 Pro
vs
Mi 9 SE

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.67 дюймов 5.97 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 84.1%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% 99.9%
ШИМ (PWM) 2404 Гц 255 Гц
Время отклика 37.4 мс 4.2 мс
Контрастность 995:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco X3 Pro
533 нит
Mi 9 SE +19%
632 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 147.5 мм
Ширина 76.8 мм 70.5 мм
Толщина 9.4 мм 7.4 мм
Вес 215 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Темно-серый, Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 Pro +1%
84.6%
Mi 9 SE
84.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 Про и Ксиаоми Ми 9 СЕ в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 860 Qualcomm Snapdragon 712
Макс. частота 2960 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Prime)		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 2 МБ 1 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 616
Частота GPU 675 МГц 550 МГц
FLOPS ~1037 Гфлопс ~310 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 Pro +78%
729
Mi 9 SE
409
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 Pro +75%
2562
Mi 9 SE
1468
AnTuTu Benchmark 9
Poco X3 Pro +115%
563609
Mi 9 SE
262651
CPU 150408 76184
GPU 205230 68309
Memory 98989 53104
UX 110355 67403
Total score 563609 262651
3DMark Wild Life Performance
Poco X3 Pro +428%
3455
Mi 9 SE
654
Stability 98% 97%
Graphics test 20 FPS 3 FPS
Graphics score 3455 654
PCMark 3.0 score 10788 7187
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 9.0 (С обновлением до Android 11.0)
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 12
Размер системы из коробки 13 ГБ 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 3070 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:27 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:01 ч. 07:00 ч.
Просмотр видео 10:33 ч. 11:36 ч.
Игры 05:25 ч. 04:00 ч.
Режим ожидания 119 ч. 79 ч.
Общая автономность
Poco X3 Pro +38%
32:10 ч.
Mi 9 SE
23:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 Pro vs Xiaomi Mi 9 SE
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 13 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5480 x 3648 5120 x 3840
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 18 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.78"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 15
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X3 Pro +8%
88.3 дБ
Mi 9 SE
81.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.39 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X3 Pro более удачной покупкой.

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