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Xiaomi Poco X3 Pro против Mi Max 3

Ксиаоми Поко X3 Про
VS
Ксиаоми Ми Макс 3
Xiaomi Poco X3 Pro
Xiaomi Mi Max 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2021 года Xiaomi Poco X3 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 860, против 6.9-дюймового Xiaomi Mi Max 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 636 и вышел на 33 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 Pro
  • Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 860
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • На 13% выше плотность пикселей (395 vs 350 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 10.6 мм уже
Причины выбрать Xiaomi Mi Max 3
  • Комплектуется на 340 мАч более емким аккумулятором – 5500 против 5160 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X3 Pro
vs
Mi Max 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.9 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 350 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 79.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.7%
ШИМ (PWM) - 2358 Гц
Время отклика - 33.5 мс
Контрастность - 1814:1
Максимальная яркость
Poco X3 Pro +7%
528 нит
Mi Max 3
493 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 176.1 мм
Ширина 76.8 мм 87.4 мм
Толщина 9.4 мм 7.9 мм
Вес 215 граммов 221 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Poco X3 Pro +6%
84.6%
Mi Max 3
79.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X3 Про и Ксиаоми Ми Макс 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 860 Qualcomm Snapdragon 636
Макс. частота 2960 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 7 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 509
Частота GPU - 650 МГц
FLOPS - ~184 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1333 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X3 Pro
735
Mi Max 3
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X3 Pro
2527
Mi Max 3
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Poco X3 Pro +208%
451764
Mi Max 3
146607

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 11
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч 5500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (60% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 2:16 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco X3 Pro
17:03 ч.
Mi Max 3 +3%
17:59 ч.
Время просмотра видео
Poco X3 Pro
11:49 ч.
Mi Max 3 +35%
15:49 ч.
Время разговора (3G)
Poco X3 Pro +8%
32:44 ч.
Mi Max 3
30:09 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X3 Pro vs Xiaomi Mi Max 3
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED No
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Примеры - Примеры фото Xiaomi Mi Max 3 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5480 x 3648 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 20 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X3 Pro
н/д
Mi Max 3
77.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Июль 2018 года
Дата начала продаж Март 2021 года Июль 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.584 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.417 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X3 Pro более удачной покупкой.

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