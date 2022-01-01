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Xiaomi Poco X4 GT против Infinix Zero 5G

Ксиаоми X4 GT
VS
Инфиникс Зеро 5G
Xiaomi Poco X4 GT
Infinix Zero 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июня 2022 года Xiaomi Poco X4 GT с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 8100, против 6.78-дюймового Infinix Zero 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 900 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X4 GT
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает на 61% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стерео динамики
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (598 против 495 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Infinix Zero 5G
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 8% лучшая автономность (37:55 vs 35:08 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X4 GT
vs
Zero 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD LTPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 -
Плотность пикселей 407 точек на дюйм 388 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 650 нит -
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 88.1%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.9% -
ШИМ (PWM) 51540 Гц -
Время отклика 24 мс -
Контрастность 1573:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco X4 GT +21%
598 нит
Zero 5G
495 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.64 мм 168.73 мм
Ширина 74.29 мм 76.53 мм
Толщина 8.87 мм 8.77 мм
Вес 200 граммов 199 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый Черный, Оранжевый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco X4 GT
85.1%
Zero 5G +4%
88.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми X4 GT и Инфиникс Зеро 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100 MediaTek Dimensity 900
Макс. частота 2850 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G610 MC6 Mali-G68 MC4
Частота GPU 912 МГц 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X4 GT +29%
908
Zero 5G
702
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X4 GT +71%
3687
Zero 5G
2153
AnTuTu Benchmark 9
Poco X4 GT +61%
790674
Zero 5G
489631
CPU 196492 132349
GPU 289945 129727
Memory 147128 103631
UX 162575 125868
Total score 790674 489631
3DMark Wild Life Performance
Poco X4 GT +193%
5834
Zero 5G
1992
Stability 61% 98%
Graphics test 34 FPS 11 FPS
Graphics score 5834 1992
PCMark 3.0 score 12980 11864
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI MIUI 13 XOS 10

Батарея

Характеристики
Объем 5080 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:57 ч. 1:55 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:12 ч. 14:43 ч.
Просмотр видео 12:36 ч. 15:35 ч.
Игры 05:41 ч. 05:55 ч.
Режим ожидания 123 ч. 117 ч.
Общая автономность
Poco X4 GT
35:08 ч.
Zero 5G +8%
37:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X4 GT vs Infinix Zero 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", ISOCELL Plus S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung ISOCELL S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.45 f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2" 1/2.76"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X4 GT
86.1 дБ
Zero 5G
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X4 GT более удачной покупкой.

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