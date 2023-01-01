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Xiaomi Poco X4 GT против Infinix Zero 5G 2023

Ксиаоми X4 GT
VS
Инфиникс Зеро 5G 2023
Xiaomi Poco X4 GT
Infinix Zero 5G 2023

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июня 2022 года Xiaomi Poco X4 GT с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 8100, против 6.78-дюймового Infinix Zero 5G 2023, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1080 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X4 GT
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает на 54% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Infinix Zero 5G 2023
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X4 GT
vs
Zero 5G 2023

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD LTPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 3460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 -
Плотность пикселей 407 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 650 нит -
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 84.7%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.9% -
ШИМ (PWM) 51540 Гц -
Время отклика 24 мс -
Контрастность 1573:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco X4 GT
598 нит
Zero 5G 2023
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.64 мм 168.7 мм
Ширина 74.29 мм 76.5 мм
Толщина 8.87 мм 8.83 мм
Вес 200 граммов 201 грамм
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый Белый, Оранжевый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco X4 GT
85.1%
Zero 5G 2023
84.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми X4 GT и Инфиникс Зеро 5G 2023 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100 MediaTek Dimensity 1080
Макс. частота 2850 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G610 MC6 Mali-G68 MC4
Частота GPU 912 МГц -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X4 GT +63%
3695
Zero 5G 2023
2263
AnTuTu Benchmark 9
Poco X4 GT +54%
825910
Zero 5G 2023
537385
CPU 201160 -
GPU 311633 -
Memory 148778 -
UX 165114 -
Total score 825910 537385
3DMark Wild Life Performance
Stability 61% -
Graphics test 34 FPS -
Graphics score 5836 -
PCMark 3.0 score 13029 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 -
Количество каналов 4 -
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 -
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 12
Оболочка UI MIUI 13 XOS

Батарея

Характеристики
Объем 5080 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:57 ч. 1:55 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:12 ч. -
Просмотр видео 12:36 ч. -
Игры 05:41 ч. -
Режим ожидания 123 ч. -
Общая автономность
Poco X4 GT
35:08 ч.
Zero 5G 2023
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X4 GT vs Infinix Zero 5G 2023
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8160 x 6120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 2 МП
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.45 -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/2" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да -
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X4 GT
86.1 дБ
Zero 5G 2023
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2022 года Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Poco X4 GT, а если камера – то Infinix Zero 5G 2023.

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