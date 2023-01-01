Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июня 2022 года Xiaomi Poco X4 GT с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 8100, против 6.78-дюймового Infinix Zero 5G 2023, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1080 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.