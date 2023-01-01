Xiaomi Poco X4 GT против Motorola Moto G73
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июня 2022 года Xiaomi Poco X4 GT с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 8100, против 6.5-дюймового Motorola Moto G73, который имеет процессор MediaTek Dimensity 930 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco X4 GT
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Использует более быструю память LPDDR5
- Возможность записи 4K-видео
- На 31% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 914 и 699 баллов
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola Moto G73
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Смартфон на 7 месяцев новее
- Весит на 19 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
83
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
63
43
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
62
60
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
82
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
72
67
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|407 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|-
|Макс. заявленная яркость в HDR
|650 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.1%
|85.6%
|Особенности
|- DCI-P3
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|97.9%
|-
|ШИМ (PWM)
|51540 Гц
|-
|Время отклика
|24 мс
|-
|Контрастность
|1573:1
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.64 мм
|161.4 мм
|Ширина
|74.29 мм
|73.8 мм
|Толщина
|8.87 мм
|8.3 мм
|Вес
|200 граммов
|181 грамм
|Водонепроницаемость
|IP53
|-
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Серебристый
|Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 8100
|MediaTek Dimensity 930
|Макс. частота
|2850 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G610 MC6
|IMG BXM-8-256
|Частота GPU
|860 МГц
|900 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X4 GT +31%
914
699
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X4 GT +87%
3691
1976
|CPU
|201160
|121039
|GPU
|311633
|103844
|Memory
|148778
|89521
|UX
|165114
|95904
|Total score
|825447
|409524
|Пиковая температура корпуса
|38.8 °C
|-
|Stability
|61%
|-
|Graphics test
|34 FPS
|-
|Graphics score
|5839
|-
|Web score
|11391
|-
|Video editing
|6875
|-
|Photo editing
|24412
|-
|Data manipulation
|10613
|-
|Writing score
|18244
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|-
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 512 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 13
|-
Батарея
|Объем
|5080 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 20 минут)
|Да (52% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:57 ч.
|1:16 ч.
|Веб-серфинг
|13:12 ч.
|-
|Просмотр видео
|12:36 ч.
|-
|Игры
|05:41 ч.
|-
|Режим ожидания
|123 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|118°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.45
|f/2.4
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/2"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|-
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2022 года
|Январь 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2022 года
|Январь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Poco X4 GT. У него лучшие производительность, программное обеспечение, коммуникации и звук.
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